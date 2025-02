Les mères de jumeaux ont un risque plus élevé de maladie cardiaque dans l'année qui suit la naissance

L'ESSENTIEL Les mères de jumeaux ont plus de risque de maladie cardiovasculaire dans l’année qui suit leur accouchement.

Le risque est particulièrement élevé en cas de maladie hypertensive de la grossesse comme l‘hypertension gestationnelle ou la prééclampsie.

Cela pourrait être lié à l’effort cardiaque supplémentaire réalisé par les femmes enceintes de jumeaux.

De plus en plus de jumeaux naissent dans le monde. Selon un article paru dans Human Reproduction en 2021, environ 1,6 millions de naissances sont gémellaires chaque année. Leur nombre a augmenté d’un tiers par rapport aux années 1980, notamment à cause des grossesses tardives et des aides médicales à la procréation. Mais ces grossesses sont plus à risque pour les enfants et pour la mère. Dans une nouvelle étude, parue dans European Heart Journal, des scientifiques montrent que les mères de jumeaux ont deux fois plus de risque d’être hospitalisées à cause d’une maladie cardiaque dans l’année suivant l’accouchement, en comparaison aux femmes ayant eu une grossesse unique.

Une vaste étude sur les risques cardiovasculaires en cas de grossesse gémellaire

Cette équipe dirigée par le professeur Cande Ananth du département d'obstétrique, de gynécologie et de sciences de la reproduction de la faculté de médecine Robert Wood Johnson de Rutgers, aux États-Unis, a constaté un taux élevé de mortalité maternelle au cours de la première année après la naissance à cause d'une maladie cardiovasculaire parmi les femmes ayant eu une grossesse gémellaire. Pour mieux comprendre ce risque, les chercheurs ont étudié les données liées à 36 millions d'accouchements à l'hôpital récoltées entre 2010 et 2020. Ils ont divisé les patientes enceintes en quatre groupes : celles qui ont eu des jumeaux mais une tension artérielle normale pendant la grossesse, celles qui ont eu des jumeaux et une maladie hypertensive de la grossesse (hypertension gestationnelle, prééclampsie, éclampsie et prééclampsie surajoutée), celles qui ont eu une grossesse unique avec une tension artérielle normale et celles qui ont eu une grossesse unique avec une maladie hypertensive de la grossesse.

Dans l’année après la naissance, les mères de jumeaux ont plus de risque cardiovasculaire

L’équipe de recherche a constaté que la proportion de réadmissions pour maladie cardiovasculaire dans l'année suivant l'accouchement était globalement plus élevée chez les femmes ayant des jumeaux (1.105,4 pour 100.000 accouchements) que chez les femmes ayant une grossesse unique (734,1 pour 100.000 accouchements). Cela représente un risque près de deux fois plus élevé. "Pour les femmes ayant des jumeaux avec une tension artérielle élevée pendant la grossesse, le risque est plus de huit fois plus élevé", constatent-ils. Un an après la naissance, les décès toutes causes confondues, y compris les maladies cardiaques, étaient plus élevés chez les patientes ayant eu une grossesse unique et souffrant d'hypertension artérielle que chez les patientes ayant eu des jumeaux souffrant d'hypertension artérielle. "Cela suggère que le risque pour les mères de jumeaux diminue à long terme", supposent ces auteurs.

Maladie cardiovasculaire : pourquoi les mères de jumeaux sont plus à risque ?

"Le cœur maternel travaille plus dur pour les grossesses gémellaires que pour les grossesses simples, et il faut des semaines pour que le cœur maternel retrouve son état d'avant la grossesse, indique le Dr Ruby Lin, spécialiste en médecine fœto-maternelle à la faculté de médecine Robert Wood Johnson de l'université Rutgers et auteur principal de l’étude. Les personnes ayant eu une grossesse gémellaire doivent être conscientes de l'augmentation à court terme des complications cardiovasculaires au cours de la première année après la naissance, même si leur grossesse n'a pas été compliquée par des problèmes d'hypertension artérielle, comme la pré-éclampsie." Il estime aussi qu’il est nécessaire que les professionnels de santé prennent en compte ce risque dans le suivi des patientes dans l’année suivant l’accouchement, mais également au moment d’informer les personnes suivies pour un traitement de fertilité.