Pendant la grossesse, 94 % de la matière grise des mères subit des changements

L'ESSENTIEL 94 % du volume total de la matière grise des femmes enceintes subit des changements pendant la grossesse, selon une nouvelle étude.

Ces changements sont liés aux fluctuations des hormones œstrogènes et touchent particulièrement les zones cérébrales associées à la cognition sociale.

Les femmes ayant une meilleure récupération de la matière grise post-partum ont un lien plus fort avec leur bébé.

663.000 bébés sont nés l’an dernier, soit 2,2 % de moins qu’en 2023, selon le dernier bilan de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Pendant la grossesse, les femmes subissent de nombreux effets, comme des aigreurs d’estomac, des nausées, des ballonnements abdominaux, etc. Mais le fait d’être enceinte a aussi des effets sur le cerveau, comme le montre une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature Communications.

Une étude sur les femmes enceintes, et celles qui ne le sont pas

Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs de l'Université autonome de Barcelone (UAB) ont, pour la première fois d’après un communiqué, étudié le cerveau de femmes enceintes à l'aide de techniques de neuroimagerie et sur les partenaires féminines des femmes enceintes.

Dans le détail, 127 femmes vivaient leur première grossesse. Elles ont fait des IRM à cinq reprises : avant la conception, aux deuxième et troisième trimestres, pendant le post-partum, à un et six mois après la naissance. Ce même examen avait aussi été réalisé avant qu’elles ne tombent enceinte.

En parallèle, des IRM ont aussi été réalisées sur 20 partenaires féminines des femmes enceintes (pour différencier les changements cérébraux liés aux effets biologiques de ceux causés par le fait de devenir mère) et sur 32 autres, sans enfants ni projet de grossesse ou de maternité. Les 179 participantes devaient toutes fournir des échantillons d’urine et à des questionnaires pour évaluer la santé mentale et, quand elles étaient mères, l’attachement maternel envers le nourrisson.

94 % du volume total de la matière grise impactée par la grossesse

Résultats :

- Le volume de la matière grise du cerveau des femmes enceintes était réduit jusqu’à 4,9 %, avec une récupération partielle pendant la période post-partum.

- Cette réduction était observée dans 94 % du volume total de la matière grise et plus particulièrement les zones liées à la cognition sociale, c’est-à-dire les processus cognitifs impliqués dans les interactions sociales.

Les chercheurs montrent que ces changements dans le cerveau sont liés aux fluctuations de deux hormones œstrogènes (œstriol-3-sulfate et estrone-sulfate), qui augmentent fortement pendant la grossesse et reviennent à des niveaux plus bas après l’accouchement. Ils notent que plus l’augmentation - et donc la diminution - de ces hormones est importante, plus la réduction finale de la matière grise sera, au bout du compte, grande.

Enfin, l’étude a révélé que les femmes qui présentaient une meilleure récupération du volume de matière grise pendant le post-partum étaient celles qui avaient un lien plus fort avec leur bébé 6 mois après leur naissance. Cela suggère qu’au-delà des processus biologiques, le bien-être maternel joue également un rôle essentiel dans l’évolution de la matière grise.