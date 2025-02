Détection de cancer : l’Oncopole de Toulouse renforce son plateau d’imagerie médicale

L'ESSENTIEL L’Oncopole de Toulouse renforce son plateau d’imagerie avec un deuxième TEP Scan 100 % digital et une salle de radiologie interventionnelle.

Cet investissement de 4,7 millions d’euros améliore la détection précoce du cancer et optimise les traitements.

Ces avancées permettent d’accélérer l’accès aux soins et à l’innovation, confirmant le rôle de l’Oncopole comme centre de référence en oncologie.

Le TEP Scan, pour Tomographie à émission de positons, est aujourd’hui l’un des examens les plus performants dans la prise en charge de nombreux cancers. A l’aube de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, ce 4 février, l’Oncopole de Toulouse a franchi une nouvelle étape dans l’innovation médicale en installant un deuxième TEP Scan 100 % digital et en aménageant une salle de radiologie interventionnelle au sein de son bloc opératoire. Autant d’innovations qui visent à améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients atteints de cancer.

Une détection plus précise des cancers

Comme celui récemment acquis par l’Institut Bergonié de Bordeaux, ce deuxième TEP Scan 'Omni Legend' est un appareil de dernière génération intégrant l’intelligence artificielle. Ce scanner, qui offre une sensibilité accrue, permet de détecter des lésions tumorales de très petite taille avec une dose de radiotraceur réduite et un temps d’acquisition optimisé. Autrement dit, les patients ne devront rester sous la machine que durant six minutes, grand maximum, au lieu des quinze habituelles. "Nous disposons de 3 appareils TEP Scan au total, ce qui fait de l’Oncopole l’un des centres français les mieux équipés en la matière", affirme le Pr Frédéric Courbon, chef du département d’imagerie médicale à l’Oncopole, dans un communiqué.

Avec la hausse des cas de cancers, cet équipement supplémentaire élargit l’accès à cet outil diagnostique essentiel. "Nous pouvons répondre plus facilement aux attentes des réunions de concertation pluridisciplinaire, proposer un parcours de prise en charge rapide en sénologie, et satisfaire plus efficacement les besoins de la recherche clinique", précise le Pr Courbon. L’Oncopole se distingue aussi par l’utilisation du traceur 68Ga PSMA, devenu indispensable pour le suivi des cancers de la prostate. Toulouse est ainsi le seul centre d’Occitanie à proposer cette thérapie avancée.

Une radiologie interventionnelle de pointe

L’Oncopole a également réaménagé une salle du bloc opératoire pour y accueillir un équipement de radiologie interventionnelle dernier cri. Ce nouvel espace, conçu pour la chirurgie carcinologique et les actes de biopsie, améliore la précision des diagnostics et optimise les essais cliniques. "Côté équipement, notre choix s’est porté sur un scanner en arc, appelé Cone Beam CT, le plus à même de concilier guidage scanner et prise en compte des contraintes de radioprotection", explique le Dr Richard Aziza, radiologue. Ce dispositif permet aussi d’envisager l’intégration de techniques de ponctions robotisées à l’avenir.

Les actes d’algologie, qui visent à soulager la douleur des patients, bénéficient enfin de cette modernisation. Grâce aux techniques de cimentoplastie et de cryothérapie, il devient possible de réduire, voire de supprimer, les douleurs osseuses liées aux tumeurs.

L’ensemble de ces innovations représente un investissement global de 4,7 millions d’euros, soutenu par des partenariats industriels ambitieux. "Ces deux dernières années, nous avons notablement investi afin de moderniser l’activité de radiologie interventionnelle et le plateau de médecine nucléaire", souligne Claire Genéty, Directrice générale-adjointe de l’Oncopole Claudius Regaud.