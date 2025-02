Les 10 recommandations de la Ligue contre le cancer pour lutter contre les inégalités face à la maladie

L'ESSENTIEL Dans une lettre adressée au Président de la République, la Ligue contre le cancer l’appelle à mettre en place des mesures visant à réduire les inégalités face au cancer.

Dépistage accessible à tous, amélioration de la prise en charge et de la qualité des soins ou encore aide au maintien ou au retour à l’emploi (etc), font partie des dix recommandations de l’association.

En cette journée mondiale de lutte contre le cancer, la Ligue contre le cancer a décidé de marquer le coup ! Dans un communiqué envoyé aux rédactions, elle adresse un manifeste composé de dix recommandations au Président de la République. Des “recommandations concrètes et réalisables, pour une véritable révolution du parcours de vie des personnes malades – de la prévention à la fin de vie”.

En effet, l’association souligne que si, en France, les belles avancées médicales permettent de réduire la mortalité par cancer, il y a encore bien trop d’inégalités face à la maladie. “Elles sont criantes et mènent à de véritables pertes de chance pour les personnes malades. Le temps des discussions est passé, il faut désormais agir !”

“Il est urgent d’agir” pour réduire les inégalités face au cancer

Comment agir ? La Ligue contre le cancer a dressé un tableau de directives, énoncées grâce au travail de ses 103 comités, 455 représentants des usagers et 13.000 bénévoles présents dans de nombreux établissements de santé en France. “Et surtout sur des milliers de voix de personnes malades et leurs proches aidants”, précise l’association qui recueille de nombreux témoignages de patients et d’aidants. Ainsi, dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, l’association appelle à :

#1 Rendre le dépistage des cancers accessible à toutes et à tous sur l’ensemble du territoire

#2 Garantir que chaque personne malade puisse bénéficier d’une consultation d’annonce spécifique, empathique et accompagnée

#3 Améliorer la qualité de prise en charge des personnes malades en supprimant leurs restes à charge

#4 Améliorer la qualité de prise en charge des personnes malades en facilitant la coordination des soins jusque dans les territoires les plus isolés

#5 Assurer l’accès aux traitements en luttant efficacement contre les pénuries de médicaments et en favorisant l’accès à l’innovation

#6 Soutenir la recherche et l’innovation pour un meilleur accès à la médecine personnalisée

#7 Permettre à toutes et à tous de bénéficier de soins de support sur l’ensemble du territoire

#8 Favoriser le maintien et le retour à l’emploi pendant et après la maladie

#9 Valoriser et reconnaître l’engagement des proches aidants auprès des personnes malades

#10 Rendre les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie accessibles pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire

“Il est de notre mission et de notre devoir de porter la voix des personnes malades et des proches aidants pour aboutir à des évolutions majeures comme l’ont été la loi Kouchner et le premier Plan cancer, insiste Philippe Bergerot, président de la Ligue contre le cancer. Notre système de santé actuel n’a pas pris en compte les avancées nécessaires pour faire face au recul des droits des personnes malades pourtant demandées depuis de longues années par la Ligue contre le cancer et supposément acquis. Nos recommandations doivent bien évidemment rester de paires avec une démarche proactive de prévention et un financement conséquent de la recherche pour un accès équitable à une médecine personnalisée.”

Selon la Ligue contre le cancer, près de 4 millions de Français vivent ou ont dû vivre avec le cancer.