“Unis par l’Unique” : une campagne mondiale pour personnaliser les soins du cancer

À l’occasion de la journée mondiale contre le cancer le 4 février prochain, l’Union internationale contre le cancer (UICC) lance une campagne pour les trois prochaines années (2025-2027) sur le thème “Unis par l’Unique”. Le but ? Changer de paradigme dans les soins du cancer, en replaçant le patient au cœur des échanges afin d’adapter soins et traitements à son cas spécifique. “L’objectif de la première année de cette campagne qui durera trois ans est de mettre en évidence les obstacles et les lacunes des systèmes de santé ainsi que les bonnes pratiques existantes en matière de prestation de soins axés sur les personnes”, spécifie l’organisation internationale.

Cancer : plus qu’un diagnostic, “c’est une affaire profondément personnelle”

L’année 2022 a été marquée par 20 millions nouveaux cas de cancer, avec 9,7 millions de personnes qui en sont décédées. “Si environ une personne sur cinq développe un cancer au cours de sa vie, chaque parcours reste unique”, souligne l’UICC dans un communiqué envoyé aux médias. Et pour cause, le cancer englobe déjà plus de 200 types de maladies avec des traitements spécifiques et chaque personne se trouve “dans une situation unique, influencée par son contexte socio-économique, ses valeurs et ses préférences”.

“Il s’agit de fournir des services de santé et de traitement pour le cancer qui répondent aux besoins spécifiques de chaque individu, au moment opportun et de manière appropriée. Cette approche des soins encourage les individus à jouer un rôle plus actif dans leur propre santé”, détaille l’UICC.

Personnaliser les soins pour améliorer les taux de survie et la qualité de vie

Les soins axés sur les personnes comprennent plusieurs éléments clés :

cancer.

tant que partenaires actifs dans les soins.

tant que partenaires actifs dans les soins. Coordonner les soins du cancer dans tous les services et milieux de santé.

Répondre aux besoins physiques, émotionnels et sociaux des malades.

Permettre aux individus et aux communautés de gérer leur propre santé.



“En plaçant les individus et les communautés au cœur des décisions, les systèmes de santé gagnent en efficacité, précise Ulrika Årehed Kågström, présidente de l’UICC. Les soins du cancer sont davantage axés sur l’empathie, ce qui augmente les taux de survie et améliore la qualité de vie.” Cette approche permet également de réduire les coûts de santé et d’accroître la confiance des malades envers les professionnels de santé. “Elle augmente la satisfaction des patient·e·s et de leurs familles, tout en améliorant l’équité en matière de santé et l’efficacité globale des systèmes de santé”, complète l’UICC.

7 mesures pour promouvoir des soins de santé axés sur la personne

Pour parvenir à opérer ce profond changement dans la manière dont les services de santé et de cancérologie sont actuellement conçus et fournis, l’organisation internationale propose la mise en place de sept mesures :

l’élaboration de politiques et stratégies nationales qui incluent la participation

communautaire ; le renforcement des soins de santé primaires et des services communautaires ; l’amélioration de la coordination et l’intégration des soins à tous les niveaux ; l’aide des patients et des communautés grâce à l’éducation et la prise de

décision partagée ; l’investissement dans les technologies de santé numérique et les systèmes de données ; la formation de professionnels de santé aux approches de soins centrées sur les

personnes ; la favorisation des partenariats communautaires et des réseaux de soutien.

Enfin, pour valoriser cette campagne, l’UICC appelle les personnes atteintes d’un cancer, survivantes ou encore professionnels de santé à partager leur histoire ici : “Que vous soyez une personne vivant avec le cancer, un proche ou un professionnel de santé, vous possédez quelque chose d'important : une perspective unique.”