Cancer de la prostate : un test urinaire pour détecter les formes agressives ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un test urinaire permettant de détecter les cancers de la prostate de haut grade.

Il est capable de repérer 18 gènes liés à cette forme agressive de cancer.

Il pourrait être réalisé à domicile, sans nécessiter de toucher rectal préalable.

Le dépistage du cancer de la prostate est complexe. "On ne sait pas distinguer les cancers de la prostate qui vont devenir agressifs et qui doivent être soignés, des cancers qui vont rester "latents", c'est-à-dire qui ne se révéleront pas ou qui évolueront très lentement (souvent sur plus de 15 ans) et qui ne nécessitent pas de traitement", indique l’Assurance Maladie. Par ailleurs, le dépistage est réalisé grâce à trois examens principaux : des tests sanguins, un IRM et des biopsies, dont certains peuvent être invasifs.

Mais, cela pourrait bientôt changer grâce à un test urinaire développé par une équipe du centre contre le cancer Health Rogel de l'Université du Michigan. Dans Journal of Urology, les chercheurs expliquent avoir développé un outil permettant de repérer des gènes caractéristiques des formes agressives du cancer de la prostate dans l’urine.

Détecter les cancers de la prostate de haut grade grâce à l’urine

En préambule de leurs travaux, les scientifiques américains rappellent que les cancers de la prostate sont classés en fonction de leur grade de Gleason. "Ceux avec Gleason 3 + 4 = 7, ou groupe 2 de grade 2, ou plus sont plus susceptibles de croître et de causer des dommages par rapport aux cancers de la prostate Gleason 6 ou groupe 1 de grade 1, qui sont considérés comme non agressifs", indiquent-ils. Le test d’urine qu’ils ont créé, appelé MyProstateScore 2.0, ou MPS2, examine 18 gènes différents liés à un cancer de la prostate de haut grade. Dans un essai précédent, ils ont démontré qu’il permet de repérer les cancers groupe 2 de grade 2, ce qui évite des biopsies inutiles. Toutefois, il implique de réaliser préalablement un toucher rectal. "Le processus nécessite que la prostate soit comprimée, provoquant la libération de débris cellulaires dans un échantillon d'urine que le patient fournit après l'examen rectal", indique Ganesh S. Palapattu, professeur d’urologie et co-auteur de l’étude. Or, cet examen peut être inconfortable.

Cancer de la prostate : un futur examen réalisable à domicile ?

Pour cette raison, les chercheurs de l’Université du Michigan ont développé un test réalisable à domicile. En utilisant des échantillons d'urine de 266 hommes qui n'ont pas subi d'examen rectal, ils ont constaté que le test pouvait détecter 94 % des cancers de groupe 2 grade 2 ou plus, et qu’il était plus sensible que les tests sanguins. Selon l’équipe, l’utilisation de MPS2 aurait évité jusqu'à 53 % des biopsies inutiles. "Ces résultats montrent que MPS2 est prometteur comme test à domicile, estime Ganesh S. Palapattu. MPS2 pourrait potentiellement améliorer la santé de nos patients en évitant le surdiagnostic et le sur-traitement et nous permettant de nous concentrer sur ceux qui sont les plus susceptibles d'avoir des cancers agressifs."