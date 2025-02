Pollution de l’air : des faibles taux suffisent à abîmer le foie 

L'ESSENTIEL Dans une étude sur des souris, des chercheurs ont démontré que la pollution de l’air pouvait dégrader la santé du foie.

Une exposition, même faible, à long terme, peut perturber le foie et augmenter le risque de maladie.

Les scientifiques ont observé des modifications des taux de certaines protéines associées à des pathologies dont la stéatose hépatique et le cancer.

4,2 millions de décès prématurés étaient liés à la pollution de l’air dans le monde, en 2019. Ce chiffre est issu de l’Organisation mondiale de la Santé. Si les effets de la pollution sur les poumons sont les plus connus, une mauvaise qualité de l’air peut nuire à d’autres organes.

Dans une étude parue dans Journal of Environmental Sciences, des chercheurs de l’University of Technology de Sydney en Australie démontrent qu’elle peut dégrader la santé du foie et augmenter le risque de stéatose hépatique métabolique (MASLD).

Pollution de l’air : une exposition à long terme a des effets sur le foie

Ces scientifiques ont mené leur essai sur des souris : ils les ont exposées à 10 microgrammes par jour de particules PM2,5 dérivées du trafic routier. Cette quantité reflète une exposition humaine typique à Sydney, dans les rues principales. Les signes d’inflammation, de fibrose, et les modifications des sucres hépatiques et des graisses, ont été mesurés à quatre, huit et 12 semaines. "L'effet était cumulatif, observe le Dr Min Feng, médecin à la Faculté des sciences de l’UTS, et premier auteur de l'étude. À quatre semaines, nous n'avons pas vu beaucoup de changements, mais à huit semaines, il y a eu une perturbation de la fonction métabolique normale du foie et à 12 semaines, nous avons pu voir des changements importants."

Les particules fines modifient les niveaux de protéines associées à la santé du foie

L'exposition aux particules de pollution a augmenté le nombre de cellules immunitaires dans le foie, l’inflammation et la quantité de tissu cicatriciel. "Le traitement des graisses du foie était plus élevé et des graisses potentiellement nocives comme les triglycérides, les diacylglycérols et les céramides ont également augmenté, développent les auteurs. Dans le même temps, le foie a stocké moins de sucre pour l’énergie." Au total, des changements ont été observés dans 64 protéines spécifiques dans le foie, "beaucoup liées à des conditions telles que la stéatose hépatique, le dysfonctionnement du système immunitaire et les processus liés au cancer".

Stéatose hépatique : il n’y a pas de niveau d’exposition sans risque à la pollution

Les auteurs rappellent que de précédentes études avaient montré que l'exposition à l'air fortement pollué était associée à des troubles du foie, mais cette nouvelle recherche prouve que de faibles niveaux peuvent aussi nuire à la santé hépathique. "Cela suggère qu'il n'y a pas de niveau ‘sûr’ d'exposition à la pollution atmosphérique liée au trafic routier", poursuit le professeur Hui Chen, auteur principal. Les particules fines passent dans la circulation sanguine via les poumons, or le foie, dont le rôle est de filtrer les toxines dans le sang, accumule ces différentes substances, comme l’arsenic, le plomb ou le nickel. "Si le foie ne fonctionne pas correctement, il peut rendre les gens fatigués et malades en raison d'un métabolisme perturbé", a indiqué le professeur Chen dans un communiqué.