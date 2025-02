Chandeleur : comment conserver les crêpes pour éviter les intoxications ?

L'ESSENTIEL À la Chandeleur, il est coutume de préparer des crêpes.

Pour limiter le risque de prolifération bactérienne, il faut les conserver au frigo après cuisson.

La pâte doit aussi être réfrigérée jusqu'à utilisation.

Ce dimanche 2 février est le jour de la Chandeleur. Vous avez peut-être prévu de cuisiner des crêpes pour l’occasion. Composées principalement de lait, d’œuf et de farine, elles sont faciles à préparer et plaisent généralement au plus grand nombre. Mais il est important de respecter quelques règles d’hygiène pour éviter la prolifération de bactéries.

Comment conserver les crêpes ?

Sur son compte Instagram thefrenchvirologist, Océane Sorel, chercheuse en virologie-immunologie, donne quelques conseils pour éviter l’intoxication alimentaire. Dans une courte vidéo, la scientifique se filme en train de préparer les fameuses crêpes. Une fois cuites, et refroidies, elle explique qu’il faut les placer au frigo, et non pas les laisser à température ambiante. "Et surtout, on les mange dans les trois jours, sinon après elles essayent de vous tuer", prévient-elle avec humour. Au-delà de ce délai, il y a un risque de développement de bactéries et pathogènes qui pourraient vous rendre malade. Néanmoins, comme le rappelle la spécialiste, elles n’ont souvent même pas le temps d’arriver au frigo.

Chandeleur : doit-on placer la pâte à crêpes au frigo ?

En revanche, la pâte y effectue un passage forcé. La plupart des recettes de pâte à crêpes recommandent de laisser la préparation reposer au moins une heure. Il est important de laisser le mélange au réfrigérateur pour limiter le risque de prolifération bactérienne. De fait, il contient des aliments crus comme le lait ou les œufs. Ces derniers peuvent renfermer des bactéries de la famille des salmonelles, responsables de la salmonellose.

Comme le rappelle l’Anses, de manière générale, il faut placer les aliments au réfrigérateur dans les deux heures suivant leur préparation. Dans le cas de la pâte à crêpes, elle doit être utilisée dans les 24 heures.

Et pour les gourmands impatients, mieux vaut éviter de consommer la pâte crue. "La pâte à biscuit et à gâteau à base d’œufs crus peut contenir la bactérie salmonelle, alors on ne devrait pas la manger avant de bien la faire cuire", alertent les autorités sanitaires canadiennes. Toutefois pas de panique, mangez vos crêpes sans crainte... la cuisson à vive température permet de détruire ces bactéries nuisibles.