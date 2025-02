Cancer : les conseils d’une diététicienne pour bien manger pendant les traitements

L'ESSENTIEL Pendant un traitement contre le cancer, bien s’alimenter est essentiel mais peut être difficile en raison des effets secondaires comme la perte d’appétit ou les troubles digestifs. Emma Veilleux, diététicienne, conseille d’anticiper en stockant des aliments variés et faciles à préparer.

L’hydratation est primordiale, notamment en cas de diarrhée ou de vomissements. "Dans ces cas-là, il est crucial de compenser les pertes de fluides, et l’ajout d’un supplément en électrolytes peut être bénéfique."

Les protéines sont aussi cruciales, mais il faut rester flexible et manger ce qui est toléré. Communiquer avec son équipe médicale est essentiel pour mieux gérer ces défis et maintenir une bonne alimentation.

Les traitements contre le cancer, tels que la chimiothérapie et la radiothérapie, peuvent souvent perturber l’appétit et la digestion, et ainsi rendre l’alimentation particulièrement difficile. Dans une récente publication, la nutritionniste Emma Veilleux, de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), décline une série de conseils pour préserver son énergie et son bien-être en prenant soin de son assiette.

Cancer : anticiper et diversifier son alimentation

Avant le début du traitement, il est recommandé de remplir son réfrigérateur et ses placards d’aliments variés. "Vous pourriez ressentir des nausées, de la constipation ou de la diarrhée. Vos goûts et votre odorat peuvent aussi changer, rendant certains aliments habituellement appréciés peu attrayants", explique la diététicienne du Simms/Mann UCLA Center for Integrative Oncology. Elle conseille donc d’avoir plusieurs options sous la main afin de pouvoir s’adapter aux envies et tolérances du moment.

Les aliments prêts à consommer tels que les yaourts, le fromage blanc, le beurre de noix, l’edamame et les fruits et légumes constituent des choix pratiques. "Que vous ayez envie de pâtes ou de poulet, il est important d’avoir plusieurs possibilités à disposition", souligne Emma Veilleux. Avoir des plats surgelés permet aussi de varier l’alimentation sans contrainte.

En cas d’envie spécifique, commander un repas à l’extérieur peut être une bonne alternative. "L’essentiel est de manger ce que vous pouvez, quand vous le pouvez", rappelle la spécialiste. Attention, il est fréquent qu’un aliment bien toléré un jour devienne désagréable le lendemain.

Faire le plein de protéines et rester hydraté

Les besoins en protéines augmentent durant un traitement contre le cancer. Emma Veilleux recommande d’en consommer en quantité suffisante, tout en restant indulgent avec soi-même. "Manger quelque chose est toujours mieux que ne rien manger", insiste-t-elle. Les aliments doux et faciles à digérer, comme les crackers salés ou le riz blanc, peuvent être de bons alliés en cas de troubles digestifs.

L’hydratation est primordiale, notamment en cas de diarrhée ou de vomissements. "Dans ces cas-là, il est crucial de compenser les pertes de fluides, et l’ajout d’un supplément en électrolytes peut être bénéfique." Le café peut être consommé avec modération si le patient le supporte, mais l’alcool est à proscrire pendant le traitement.

Enfin, il faut garder en tête que les effets secondaires des traitements peuvent perturber les habitudes alimentaires. Il est donc essentiel de communiquer avec son équipe médicale pour trouver des solutions à ces effets indésirables.