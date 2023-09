Cancer : comment conserver une bonne alimentation pendant les traitements ?

L'ESSENTIEL Le cancer et ses traitements peuvent bien souvent altérer l'appétit des patients.

Quatre personnes présentant une tumeur sur dix souffrent de dénutrition.

Environ 40 % des malades déclarent ne plus supporter les goûts acides, amers et épicés.

Chute de cheveux, nausées, fatigue, vomissements… Les effets secondaires provoqués par les traitements contre les cancers sont nombreux. Tout au long de la prise en charge, une perte d’appétit peut aussi apparaître. D’après une étude, publiée dans la revue Nutrition clinique et métabolisme, la moitié des patients déclarent manger moins. Ces modifications des habitudes alimentaires peuvent mener à la dénutrition, qui affaiblit l’organisme et diminuer l’efficacité des traitements. La prévalence de la dénutrition chez les malades, tous cancers confondus, est de l'ordre de 40 %, selon l’INRAE.

Cancer : rester fidèle à ses repères "nutritionnels en termes de quantité, de qualité et de goût"

"Il est essentiel de maintenir des apports nutritionnels adaptés, et avant tout le plaisir de s’alimenter : on ne peut pas manger à contrecœur, et on ne peut pas forcer quelqu’un à manger sans appétit", indique Alix Goerens, diététicienne en centre de lutte contre le cancer. Dans son livre, appelé Mieux dans mon assiette avec le cancer, coécrit avec le cuisinier, Grégory Cuilleron, elle donne des conseils pour garder une bonne alimentation malgré les effets secondaires. Ils recommandent aux patients d’essayer de conserver leurs repères alimentaires autant que possible. "Pendant les traitements, il convient de ne pas manger par automatisme mais quand la faim se fait sentir. Il est essentiel de rester à l'écoute de votre appétit, quitte à changer vos habitudes alimentaires, tout en conservant au maximum vos repères nutritionnels tant en termes de quantité, de qualité et de goût que de rythme journalier."

Miser sur des aliments forts en goût en cas de perte de goût

Au cours des traitements, la perception des goûts peut aussi se modifier. Environ 40 % des malades déclarent ne plus supporter les goûts acides, amers et épicés. Certains, comme Patricia Rougeul qui a accordé une interview à Pourquoi Docteur, ont même "un goût métallique dans la bouche". En cas de perte de goût, la diététicienne et le cuisinier préconisent de se tourner vers des aliments au goût prononcé, comme les fromages, des fruits plus acides et d’utiliser des herbes aromatiques et des épices. Si un goût métallique se présente, il convient d’adoucir les légumes avec de la sauce blanche ou d’ajouter du fromage lors de la cuisson d’une viande, par exemple, pour masquer cette sensation produite sur les papilles de la langue.