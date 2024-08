Nutrition et cancer : comment manger pour booster votre santé pendant le traitement

L'ESSENTIEL Une alimentation adaptée pendant le traitement contre le cancer est essentielle pour soutenir le corps et favoriser la guérison.

Des recommandations individualisées peuvent être fournies par un diététicien ou un nutritionniste spécialisé en onconutrition.

Bien se nourrir ne dispense pas d'un suivi médical rigoureux, mais peut faire la différence en termes de qualité de vie et de pronostic.

Face à un diagnostic de cancer, de nombreux patients cherchent des moyens de soutenir leur corps au mieux pendant les traitements lourds comme la chimiothérapie et la radiothérapie. Une alimentation adaptée peut non seulement aider à atténuer certains effets secondaires, mais aussi renforcer le système immunitaire et améliorer l’efficacité des traitements. En 2024, les avancées en nutrition oncologique offrent de nouvelles perspectives prometteuses pour ceux qui traversent cette épreuve.

L'actualité : l'onconutrition, une discipline en plein essor

L'onconutrition est une spécialité qui s'intéresse à la relation entre la nutrition et le cancer. Elle vise à optimiser l'état nutritionnel des patients pendant et après le traitement, afin de leur donner les meilleures chances de guérison et de leur permettre de vivre une meilleure qualité de vie.

Ces dernières années, l'onconutrition a connu un essor important, grâce à une meilleure compréhension des besoins nutritionnels des patients atteints de cancer. De nouvelles recherches ont permis de mettre au point des recommandations alimentaires individualisées, en tenant compte du type de cancer, du traitement suivi, des effets secondaires ressentis et de l'état général du patient.

L'importance de la nutrition personnalisée

Aujourd'hui, il est reconnu que chaque patient est unique et nécessite une approche nutritionnelle personnalisée. Selon une étude récente publiée dans The Lancet Oncology, une alimentation adaptée aux besoins individuels des patients peut réduire les complications liées aux traitements et améliorer la qualité de vie. Les diététiciens spécialisés en oncologie jouent un rôle clé dans l'élaboration de ces régimes personnalisés, prenant en compte les besoins spécifiques en nutriments, les préférences alimentaires et les éventuelles allergies ou intolérances.

Renforcer le système immunitaire

Pendant les traitements anticancéreux, le système immunitaire est souvent affaibli. Intégrer des aliments riches en vitamines et minéraux essentiels est primordial. Par exemple, les légumes verts à feuilles, les baies, les agrumes et les noix sont riches en antioxydants et en vitamines C et E, qui aident à protéger les cellules et à renforcer les défenses immunitaires. Des études ont montré que ces nutriments peuvent également aider à réduire l'inflammation et à favoriser la réparation des tissus endommagés.

Gérer les effets secondaires

Les traitements contre le cancer peuvent entraîner des effets secondaires tels que la nausée, la perte d'appétit, et des problèmes digestifs. Adopter des stratégies alimentaires spécifiques peut aider à atténuer ces symptômes. Par exemple, consommer de petits repas fréquents et choisir des aliments faciles à digérer comme les soupes, les compotes de fruits, et les yaourts peut aider à maintenir un apport nutritionnel adéquat. Le gingembre et la menthe sont également connus pour leurs propriétés anti-nauséeuses.

Protéines et énergie

Maintenir une bonne masse musculaire et un niveau d'énergie élevé est crucial pendant le traitement. Les protéines jouent un rôle vital dans la réparation des tissus et le maintien de la masse musculaire. Incluez des sources de protéines de haute qualité dans votre alimentation, telles que les viandes maigres, les poissons gras, les œufs, les légumineuses et les produits laitiers. Les glucides complexes, présents dans les grains entiers, les légumes et les fruits, fournissent une énergie soutenue et aident à combattre la fatigue.

Hydratation et équilibre électrolytique

Une bonne hydratation est essentielle, surtout pour ceux qui subissent des traitements provoquant des vomissements ou de la diarrhée. L'eau, les tisanes et les bouillons sont d'excellentes options. Il peut être nécessaire de consommer des solutions d'hydratation contenant des électrolytes pour compenser les pertes de minéraux essentiels comme le potassium et le sodium.

Actualités et innovations

Les recherches actuelles en nutrition oncologique se concentrent sur les régimes spécifiques qui pourraient potentiellement améliorer l'efficacité des traitements. Par exemple, des études explorent le régime cétogène et le jeûne intermittent comme moyens de réduire la croissance tumorale et d'augmenter la sensibilité des cellules cancéreuses aux traitements. Bien que ces approches soient encore en phase expérimentale, elles offrent de nouvelles avenues pour la prise en charge nutritionnelle des patients cancéreux.

Manger pour se battre contre le cancer

Bien se nourrir pendant un traitement contre le cancer n'est pas seulement une question de plaisir gustatif, c'est aussi un geste important pour soutenir son corps et augmenter ses chances de guérison. En s'informant et en prenant des conseils auprès d'un professionnel de l'onconutrition, chaque patient peut trouver les solutions alimentaires qui lui conviennent le mieux et qui lui permettront de traverser cette épreuve dans les meilleures conditions possibles.