Vidéo : des chercheurs ont réussi à filmer le développement d’un fœtus en temps réel

L'ESSENTIEL Les chercheurs australiens ont créé des cailles disposant d'une protéine fluorescente.

Cela a permis de filmer en temps réel leur développement foetal dans l'oeuf.

Les chercheurs ont vu comment les cellules se déplacent et s'attachent les unes aux autres au cours du début du développement de l'embryon. Cette découverte permet de mieux comprendre les malformations congénitales.

Le développement fœtal reste assez mystérieux. "Jusqu’à présent, la plupart de nos connaissances sur le développement post-implantatoire provenaient d’études sur des lames statiques, à des moments fixes", explique Dr Mélanie White de l’université du Queensland. L’experte et son équipe ont trouvé un moyen de soulever le voile. Elles ont réussi à capturer pour la première fois des images et des vidéos en temps réel du développement embryonnaire précoce. Cette découverte, publiée dans la revue Journal of Cell Biology, pourrait aider à comprendre les malformations congénitales.

Une protéine fluorescente pour faciliter la capture du développement fœtal

Pour mieux comprendre comment les cellules commencent à former des tissus tels que le cœur, le cerveau et la moelle épinière, les scientifiques ont utilisé des œufs de caille. Pourquoi ce choix ? Outre le fait qu’il est assez aisé d'utiliser l’imagerie avec un œuf, le développement précoce de ces oiseaux est très similaire à celui d'un humain au moment où l'embryon s'implante dans l'utérus.

Les cailles de l’étude avaient une protéine fluorescente qui permettait de révéler les cytosquelettes d'actine qui donnent la forme aux cellules et facilitent leur mouvement. Les chercheurs ont passé ces œufs sous imagerie et ils ont pu voir des stades du développement fœtal jamais observé en temps réel.

"Lorsque les cellules migrent au début du développement, elles font ressortir des protubérances appelées lamellipodes et filopodes, comme des bras qui s'étendent et s'agrippent aux surfaces permettant aux cellules de ramper, ou d'atteindre d'autres cellules pour les rapprocher, explique la Dr White. Nous avons pu visualiser les filopodes à partir de cellules souches cardiaques situées profondément à l'intérieur de l'embryon lorsqu'elles ont pris contact pour la première fois en faisant ressortir des protubérances et en s'agrippant à leur environnement et les unes aux autres pour former le cœur précoce."

"Nous avons vu comment les cellules traversaient le tube neural ouvert avec leurs saillies pour entrer en contact avec le côté opposé. Plus les cellules formaient de saillies, plus le tube se fermait rapidement", ajoute la spécialiste dans un communiqué de son établissement.

Des vidéos en temps réel pour mieux comprendre les malformations congénitales

Voir des fœtus "grandir" en temps réel a aussi permis à l'équipe de mieux comprendre l’origine de certaines malformations congénitales. "Nous avons vu comment les cellules traversaient le tube neural ouvert avec leurs saillies pour entrer en contact avec le côté opposé. Plus les cellules formaient de saillies, plus le tube se fermait rapidement, explique Dr White. Si ce processus tourne mal ou est perturbé et que le tube ne se ferme pas correctement au cours de la quatrième semaine du développement humain, l'embryon présentera des anomalies au niveau du cerveau et de la moelle épinière."

Après avoir mis au point ce modèle de caille qui permet d’étudier le développement fœtal plus facilement, les chercheurs australiens espèrent parvenir à identifier des protéines ou des gènes qui pourront être ciblés ou utilisés pour le dépistage des malformations congénitales.