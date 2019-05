VIDEO : une araignée retirée de la tête d'un patient

En Chine, un homme s’est rendu chez son médecin, et pour cause : il avait la sensation qu’on lui "marchait à quatre pattes dans l’oreille". Envoyé à l’hôpital de la province chinoise du Jiangsu, les médecins ont fini par y découvrir… Une araignée.

Faire fuir l’araignée

"Je ne l'ai pas remarqué en inspectant [son oreille] à l'œil nu", a déclaré le Dr Zhang Pan à News 18. "Cependant, en utilisant un endoscope, j'ai découvert la petite araignée à l'intérieur", raconte-t-il. Comme le montre une vidéo qui a fait le tour du Web, il a d’abord essayé d’attraper la bête avec une petite pince. N’y arrivant pas, il a alors mis des gouttes dans le conduit auditif pour faire fuir l’araignée, qui, prise de panique, a effectivement quitté son abri.

La vidéo a bien sûr horrifié les internautes. Pourtant, la pénétration de petites bêtes dans les oreilles humaines ne sont pas si rares. "J'ai déjà vu des araignées tisser une toile dans un conduit auditif. Les petits papillons de nuit et les insectes volants peuvent également y pénétrer", a déclaré Erich Voigt, médecin à la NYU Langone Health. "Les cafards ont tendance à se coincer à l'intérieur et à gratter le tympan avec leurs pattes avant", précise-t-il.

Que faire avec un insecte dans l'oreille ?

Dans une autre vidéo, on peut également voir un criquet extrait de l’oreille d’un Indien. Ces animaux "aiment les pays chauds et se cachent pendant la journée. Il est probable que ce grillon se soit glissé dans l'oreille de l'homme pendant qu'il dormait et qu'il s'y cachait jusqu'à ce que le jour se lève", racontent les médecins.

Si un objet ou un animal est coincé dans l’oreille, il faut aller voir rapidement un médecin pour l’enlever de façon douce. Appelez au préalable pour vérifier s’il est équipé pour pouvoir effectuer l’opération. Le faire seul peut conduire à des blessures du conduit, des brûlures ou des surinfections (otite externe). Comme un insecte dans l’oreille peut être très anxiogène et gênant, il est possible de le noyer avec de l’eau pour patienter jusqu’à la visite médicale. Pour ce faire, il convient d’incliner la tête sur le côté pour réaliser un bain d’oreille optimal.