L'autisme à l'âge adulte : une réalité souvent méconnue

L'ESSENTIEL L'autisme est un trouble le plus souvent associé aux jeunes enfants.

Le diagnostic de l'autisme peut survenir à l'âge adulte notamment parce que les signes du trouble ont été longtemps masqués par des stratégies de compensation.

De nouveaux critères diagnostiques facilitent le repérage de certaines formes d'autisme.

De plus en plus d'adultes sont diagnostiqués avec des troubles du spectre autistique (TSA), y compris le syndrome d'Asperger.

Évolution de la compréhension de l'autisme

Au fil des ans, notre compréhension de l'autisme a considérablement évolué. Les critères diagnostiques ont été affinés, notamment avec les mises à jour du DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), permettant de reconnaître des formes d'autisme qui étaient auparavant négligées ou mal comprises

Par conséquent, des adultes qui n'ont jamais été diagnostiqués dans leur enfance peuvent maintenant reconnaître les signes en eux-mêmes et rechercher un diagnostic.

Stratégies de compensation

Certaines personnes autistes développent des stratégies de compensation très efficaces, leur permettant de masquer leurs symptômes pendant de nombreuses années

Ces individus peuvent fonctionner relativement bien dans la société, mais ressentir des difficultés internes qui deviennent plus apparentes avec le temps ou dans des situations stressantes. La prise de conscience personnelle, souvent déclenchée par des recherches sur l'autisme ou des interactions avec des enfants ou des proches diagnostiqués, peut également inciter un adulte à se faire évaluer.

Diagnostic tardif

En France, le diagnostic de l'autisme est encore trop souvent posé tardivement, ce qui peut entraîner des difficultés pour les parents inquiets qui ne savent pas toujours vers qui se tourner. Il est également mentionné que les hommes diagnostiqués à l'âge adulte présentent moins souvent un développement atypique que ceux diagnostiqués dans l'enfance, ce qui incite à relativiser la portée de ce critère pour le diagnostic de l'autisme à l'âge adulte

Signes d'alerte

Il existe des signes d'alerte bien identifiés pour l'autisme, mais il faut être prudent chez le très jeune enfant car il peut s'agir d'un autre trouble du neuro-développement. De plus, les signes du trouble du spectre autistique sont généralement détectés plus difficilement et tardivement chez les filles, ce qui peut conduire à des conséquences tangibles sur la vie adulte.

Le nombre d'adultes diagnostiqués avec l'autisme tardivement est significatif, et le diagnostic de l'autisme est souvent posé tardivement, ce qui peut entraîner des difficultés pour les personnes concernées et leur entourage. Il est donc crucial de sensibiliser le public et les professionnels de la santé à l'autisme chez les adultes, et de mettre en place des ressources et des soutiens appropriés pour aider ces individus à naviguer dans leur vie quotidienne.