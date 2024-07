Autisme : à quel âge peut-il se manifester ?

L'ESSENTIEL Les premiers signes de l'autisme peuvent apparaître dès la petite enfance.

Les difficultés de communication et d'interaction sociale se manifestent à partir de 18 mois.

Le diagnostic précoce est essentiel pour une prise en charge adaptée.

Les premiers signes de l'autisme se manifestent le plus souvent entre 18 et 36 mois, avec des difficultés de communication et d'interactions sociales.

Premiers signes de l'autisme : des comportements inhabituels

Les parents et les professionnels de la santé peuvent observer des comportements inhabituels chez l'enfant, tels qu'un manque de contact visuel, des difficultés à exprimer ses besoins, ou des réactions inhabituelles face aux stimuli sensoriels.

Forme d'autisme particulière, le syndrome d'Asperger peut apparaître dès 3 ans

Le syndrome d'Asperger est une forme particulière d'autisme qui peut apparaître plus tardivement, généralement entre six et huit ans, mais parfois dès la troisième année. Les enfants atteints du syndrome d'Asperger présentent souvent un intérêt intense pour un sujet spécifique, des difficultés dans les interactions sociales, ainsi que des particularités dans la communication verbale et non verbale.

L'importance du dépistage précoce de l'autisme

Les comportements répétitifs ou stéréotypés peuvent être des indicateurs d'un risque d'autisme, et doivent être pris en compte dans le diagnostic. Ces comportements peuvent se manifester par des mouvements répétitifs, des routines rigides, ou une fixation excessive sur certains objets ou sujets. Il est essentiel que les parents et les professionnels de la santé soient sensibilisés à ces signes afin de permettre un dépistage précoce et une prise en charge adaptée.

L'autisme ne se résume pas à être "antisocial"

En réalité, l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui affecte plusieurs aspects de la vie d'une personne, notamment la communication, les interactions sociales et le comportement. Il est important de comprendre que l'autisme ne se résume pas à un manque d'aptitudes sociales ou à une tendance à être "antisocial". Une personne autiste n'est pas antisociale, mais interagit avec le monde de manière différente.

Réduire l'autisme à un comportement antisocial est en effet non seulement inexact, mais également dangereux. Cela conduit à une stigmatisation et une incompréhension de l'autisme. Cela peut également entraver l'accès aux soins et aux soutiens appropriés pour les personnes autistes.