Cette nouvelle technique pourrait nous faire perdre du poids sans effort

L'ESSENTIEL 49% des Français sont en surpoids ou obèse, mettant de ce fait leur santé en danger.

Pour beaucoup, perdre durablement du poids est difficile.

Afin de les aider, des scientifiques ont trouvé un moyen pour que notre corps brûle tout seul des calories au lieu de les stocker.

Des scientifiques ont trouvé un moyen de transformer les cellules adipeuses blanches en cellules adipeuses beiges, les forçant ainsi à brûler des calories au lieu de les stocker. Bien que l'expérience n'ait été réalisée jusqu'à présent que sur des souris, ils affirment que leur découverte pourrait conduire au développement de nouveaux traitements pour la perte de poids chez l'Homme.

Nous possédons tous trois types de cellules adipeuses : les blanches, les brunes et les beiges. Les cellules adipeuses blanches stockent les lipides et nous font prendre du poids lorsqu'elles sont trop nombreuses. Les cellules adipeuses brunes sont quant à elles conçues pour brûler des calories afin de nous garder au chaud. Enfin, la variété beige a la capacité de remplir les deux fonctions, en stockant de l'énergie en cas de besoin et en la brûlant à la demande.

Il est intéressant de noter que les cellules adipeuses blanches peuvent devenir beiges à la suite d'un exercice physique ou d'une exposition au froid, et que de nombreux scientifiques ont passé des années à chercher un moyen de contrôler ce processus pharmacologiquement.

Perte de poids sans effort :"Beaucoup de gens pensaient que ce n'était pas faisable"

Lors de travaux antérieurs sur des souris, des chercheurs avaient déjà découvert que la distinction entre les différents types de cellules adipeuses dépendait en grande partie d'une protéine appelée KLF-15, qui est présente en concentrations beaucoup plus élevées dans les cellules adipeuses brunes et beiges que dans les cellules adipeuses blanches. Les auteurs de la nouvelle étude citée en début d’article ont donc décidé d'élever une lignée de souris dont les adipocytes blancs étaient totalement dépourvus de cette protéine. Ils ont alors constaté que cela entraînait la transformation de ces adipocytes en adipocytes beiges.

"Beaucoup de gens pensaient que ce n'était pas faisable", a déclaré l'auteur de l'essai Brian Feldman dans un communiqué de presse. "Mais nous avons montré non seulement que cette approche fonctionne pour transformer ces cellules adipeuses blanches en cellules adipeuses beiges, mais aussi que la barre à franchir pour y parvenir n'était pas aussi haute qu'on le pensait".

En effet, il suffit de supprimer une seule protéine pour obtenir la transformation, du moins chez les rongeurs. Pour se faire une idée plus précise de l'efficacité de cette méthode sur l'Homme, les chercheurs ont examiné le rôle que joue KLF-15 dans des cellules adipeuses humaines cultivées en laboratoire.

Les résultats indiquent que la protéine interagit avec un type de récepteur appelé Adrb1. Cette découverte pourrait compléter les pièces du puzzle, car les scientifiques n’avaient auparavant concentré leur attention que sur un récepteur apparenté appelé Adrb3, sans succès.

Les auteurs de l'étude pensent donc que le développement de nouveaux médicaments qui interagissent avec Adrb1 pourrait avoir de meilleures chances de réduire l'obésité en convertissant les cellules adipeuses blanches en cellules adipeuses beiges.

Perte de poids sans effort : "nous n'avons pas atteint la ligne d'arrivée"

"Nous n'avons certainement pas atteint la ligne d'arrivée, mais nous en sommes suffisamment proches pour voir clairement comment nos découvertes pourraient avoir un impact important sur le traitement de l'obésité", termine Brian Feldman.

Son étude a été publiée dans The Journal of Clinical Investigation.

Selon un rapport récemment publié par la Ligue contre l'obésité, 49 % des Français sont en surpoids ou obèse, mettant de ce fait leur santé en danger.