Grossesse : le zinc et le calcium réduiraient les risques d'hypertension

L'ESSENTIEL Le terme "gravidique" désigne l'hypertension qui apparait durant la grossesse.

L'hypertension artérielle survenant lors d'une grossesse est source de complications parfois graves.

Selon une nouvelle étude, les femmes ayant un apport plus élevé en calcium et en zinc au cours des trois mois précédant la conception d'un enfant sont nettement moins susceptibles de souffrir d’hypertension pendant leur grossesse (aussi connue sous le nom "d'hypertension artérielle gravidique").

"Nos résultats soulignent l'importance de l'apport alimentaire en calcium et en zinc avant la conception pour réduire le risque d’hypertension artérielle gravidique", déclare Liping Lu, autrice de la recherche et professeur à l'Université Ball State. "Les apports en zinc et en calcium avant la conception peuvent provenir de l'alimentation et des suppléments ", ajoute-t-elle.

"La santé des femmes pendant la période précédant la conception est étroitement liée au déroulement de la grossesse qui suit", indique aussi la chercheuse.

Hypertension artérielle gravidique : l'apport en calcium et en zinc réduit le risque

Pour parvenir à ces conclusions, son équipe a mené deux études distinctes en utilisant les données médicales de plus de 7.700 femmes enceintes résidant toutes aux États-Unis. Les chercheurs ont analysé l'association entre les apports préconceptionnels de chaque minéral et les taux d’hypertension gravidique, après avoir pris en compte tous les autres facteurs impactant cette affection.

Les résultats ont montré que les femmes appartenant au quintile le plus élevé d'apport en calcium avant la conception étaient 24 % moins susceptibles de souffrir d’hypertension pendant la grossesse que celles appartenant au quintile le plus bas. Pour le zinc, les participantes qui avaient les apports les plus élevés avant la conception étaient 38 % moins susceptibles de souffrir d’hypertension pendant la grossesse que celles qui avaient les apports les plus faibles.

Le calcium et le zinc sont tous deux connus pour jouer un rôle important dans les processus métaboliques liés au maintien de la bonne santé des vaisseaux sanguins, ce qui fournit une explication biologique plausible à l'idée que ces minéraux pourraient contribuer à la prévention de l'hypertension artérielle gravidique.

Hypertension artérielle gravidique : quels sont les risques pour la mère ?

L'hypertension artérielle survenant lors d'une grossesse est source de complications. Ces dernières mettent même parfois en jeu le pronostic vital avec risque de pré-éclampsie, pouvant :

- évoluer vers une éclampsie ;

- provoquer la survenue d'un hématome rétroplacentaire.

"L’hématome rétroplacentaire se forme au niveau de la zone de fixation du placenta, sur la paroi interne de l’utérus. Il provoque un décollement plus ou moins important du placenta", explique l’Assurance maladie.



L’hypertension artérielle gravidique peut aussi avoir des impacts négatifs sur le nouveau-né.