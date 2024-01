Hypertension : attention, cette friandise peut augmenter votre pression artérielle

L'ESSENTIEL Une étude suédoise met en évidence les effets néfastes de l'acide glycyrrhizique présent dans la réglisse sur la tension artérielle.

L'acide glycyrrhizique, qui est un composant de la racine de réglisse, est présent dans de nombreux produits sucrés, notamment les confiseries, ou utilisé comme édulcorant.

Une consommation quotidienne de réglisse contenant 100 mg d'acide glycyrrhizique présente alors des risques d'hypertension artérielle.

Avis aux amateurs de réglisse ! Une récente étude réalisée par des chercheurs en Suède a révélé que la réglisse, en raison de l'acide glycyrrhizique qu'elle contient, peut provoquer une augmentation de la pression artérielle. Cet acide glycyrrhizique est un composant de la racine de réglisse.

Selon l’Anses : “La réglisse est l'une des plantes ayant la plus grande valeur commerciale au monde, avec un large éventail d'utilisations, en particulier dans les industries du tabac, cosmétique, alimentaire et pharmaceutique.”

Les effets de l'acide glycyrrhizique sur la tension artérielle

L'objectif des chercheurs était d'analyser les effets sur la tension artérielle à domicile d'une prise quotidienne de réglisse contenant 100 mg d'acide glycyrrhizique. Pour cela, ils ont mesuré quotidiennement la tension artérielle de 28 patients sains, dont l'âge moyen était de 24 ans, et ont prélevé des échantillons de sang à la fin de chaque période de deux semaines. Les résultats de l'étude ont révélé que la réglisse était plus puissante que ce que l'on connaissait jusqu'à présent, avec des augmentations significatives de la tension artérielle après une prise quotidienne de seulement 100 mg d'acide glycyrrhizique.

Des implications pour la santé

La prise de réglisse à base d'acide glycyrrhizique a également été associée à une suppression marquée de la rénine et de l'aldostérone, des hormones importantes pour la régulation de la pression artérielle. De plus, cette étude a démontré que la prise de réglisse augmentait la tension systolique à partir du 5ème jour et cette augmentation se poursuivait jusqu'au 14ème jour.

La réglisse est consommée au quotidien

“Dans l’industrie alimentaire, la réglisse est consommée comme confiserie en raison d’un goût très doux. La racine de réglisse séchée peut être mâchée en guise de friandise. La glycyrrhizine est utilisée comme édulcorant (pouvoir sucrant 50 à 100 fois plus important que celui du saccharose), adoucissant et exhausteur de goût. Elle est utilisée dans de nombreux produits sucrés (confiseries, chewing-gums, snacks, produits de boulangerie, glaces et sorbets) pour renforcer leur pouvoir sucrant, des produits salés pour atténuer cette caractéristique, dans des produits à base de cacao (comme exhausteur de goût permettant de diminuer la quantité de cacao utilisée), dans certaines boissons gazeuses et sirops, dans certaines boissons alcoolisées à base d’extraits de réglisse (pastis, ouzo, raki, sambuca,...) et dans le pastis sans alcool. Dans la bière, la réglisse est utilisée comme agent moussant (propriétés tensioactives), pour atténuer l’amertume, ou aromatiser et colorer les bières de type porter”, détaille un rapport de l’Anses concernant la réglisse.