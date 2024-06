Cette activité plébiscitée par les neuropsychologues pour préserver votre mémoire peut s'adopter immédiatement

L'ESSENTIEL Écrire à la main serait meilleur pour entretenir sa mémoire que de le faire de façon dactylographiée.

Le dessin permet aussi de stimuler les zones du cerveau impliquées dans l’apprentissage et la mémorisation.

Pour la mémoire, il est aussi important de manger équilibré, de faire de l’activité physique régulièrement et de bien dormir.

La plupart du temps, nous écrivons sur un ordinateur. Pourtant, c’est de façon manuscrite qu’il faudrait le faire pour entretenir notre mémoire… C’est en tout cas le résultat d’une étude publiée dans la revue Frontiers in Psychology et relayée par Psychologie.

Écrire à la main plutôt qu’à l’ordinateur pour stimuler la mémoire

Pour parvenir à ce résultat, les neuropsychologues ont demandé à une vingtaine de jeunes de retranscrire quinze mots de trois façons différentes : par écriture manuelle, dactylographique sur un ordinateur et en dessin. Pendant l’expérience, l’activité cérébrale des participants était mesurée par un électro-encéphalogramme (EEG).

Ainsi, les chercheurs ont observé que l’écriture à la main et le dessin stimulaient le cerveau, alors que ce n’était pas le cas avec l’écriture dactylographique. Dans le détail, c’est l’activité des bandes thêta des les régions pariétales qui étaient particulièrement stimulées. Il s’agit de zones liées à l’apprentissage et à la mémorisation de nouvelles informations.

Ce n’est pas la première étude qui prône les vertus de l’écriture manuscrite. Des travaux publiés en 2021 dans la revue Psychological Science montraient que celle-ci améliorait la vitesse et l’efficacité de l’apprentissage, comparativement à l’écriture dactylographique.

Dormir, manger et bouger pour entretenir sa mémoire

Pour entretenir sa mémoire, il est donc recommandé d’écrire à la main. Mais ce n’est pas la seule chose à faire. En effet, l’hygiène de vie est aussi très importante : alimentation équilibrée, pratique d’une activité physique régulière, activités sociales ou encore le sommeil.

“Des expériences ont montré que dormir améliore la mémorisation, et ce d’autant plus que la durée du sommeil est longue, indique l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). À l’inverse, des privations de sommeil (moins de 4 ou 5 heures par nuit) sont associées à des troubles de la mémoire et des difficultés d’apprentissage.”

Alors, cet été, adoptez de bonnes résolutions pour votre mémoire : mangez des fruits et des légumes, faites du sport, dormez autant que possible et écrivez des cartes postales à votre entourage !