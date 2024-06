Diabète : la maladie impacte lourdement la santé mentale

L'ESSENTIEL 94% des diabétiques déclarent rencontrer au moins un problème de bien-être.

Les femmes sont davantage touchées que les hommes.

42 % des diabétiques de type 1 se sentent souvent ou très souvent anxieux.

Maladie cardiovasculaire, difficultés à cicatriser, atteintes des nerfs, troubles oculaires… Le diabète peut provoquer de nombreuses complications. Mais cette maladie chronique n’a pas uniquement des conséquences sur l’organisme, elle impacte aussi la santé mentale.

Une étude de Roche Diabetes Care France menée par OpinionWay sur un échantillon de 500 diabétiques de type 1 et 2 (DT1 et DT2), révèle que cette pathologie affecte beaucoup leur bien-être et leur santé psychique.

Santé mentale et diabète : les femmes sont plus touchées

Plus de 9 sondés atteints de diabète sur 10 ont reconnu avoir rencontré au moins un problème de bien-être : troubles de l’alimentation, déprime, stress… Par exemple, plus d’un tiers d’entre eux ont reconnu avoir des difficultés pour dormir et ressentir du stress ou encore de l’anxiété plusieurs fois par mois. Les femmes diabétiques voient leur santé mentale plus affectée que les hommes. En effet, le sondage a montré que 30 % d’entre elles se sentent (souvent ou très souvent) déprimées contre seulement 14 % des hommes. 40 % des patientes se sentent anxieuses et 54 % souffrent de troubles du sommeil. Les taux sont respectivement de 25 % et 34 % au sein de la gent masculine interrogée.

Pourtant, malgré ces difficultés, seulement 19 % (22 % des DT1 et 18 % des DT2) font appel à professionnel spécialisé dans la santé mentale (psychiatre ou psychologue).

"Ces chiffres illustrent que l’impact du diabète sur la santé mentale est encore sous-estimé, malgré les nombreuses études sur le sujet. Il est d’autant plus important d’être vigilant que la dépression risque d’aggraver le pronostic de la maladie. Des signes d'alerte comme les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, la perte d'envie, le stress, les attaques de panique ou la difficulté à suivre son traitement peuvent indiquer un besoin d'aide de la part du patient. Les professionnels de santé de proximité, notamment les pharmaciens et les médecins généralistes, doivent être attentifs à ces signaux, et proposer aux patients un soutien approprié lorsqu’ils sont détectés", explique Marie de Bonnières, psychologue clinicienne et auteure du livre Mieux vivre avec une maladie chronique, dans le communiqué détaillant les résultats du sondage.

Diabète de type 1 : le poids de la maladie semble plus lourd

Les patients atteints de diabète de type 1 semblent plus exposés aux problèmes de santé mentale que les autres. En effet, 42 % des DT1 se sentent souvent ou très souvent anxieux. Ce qui représente 11 points de plus que les DT2.

"Le diabète de type 1 semble avoir un impact psychologique particulièrement important, notamment car ces patients sont soumis à un traitement injectable. Les contraintes liées à la maladie et au traitement affectent la qualité de vie et le quotidien dans tous ses aspects, du social à l'affectif en passant par le professionnel. Accepter une maladie chronique et vivre avec ses contraintes quotidiennes est un processus long et parfois difficile. Le soutien des proches, des soignants, des pairs ou des associations ainsi qu'un suivi psychologique adapté sont essentiels pour aider les patients sur le long terme", conclut l’experte.