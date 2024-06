Diabète de type 2 : le régime 5:2 serait plus bénéfique que les médicaments en première intention

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, le régime 5:2 est plus bénéfique que les médicaments pour les diabétiques de type 2 nouvellement diagnostiqués.

Les diabétiques qui suivaient le régime 5:2 ont perdu 9,7 kg contre 5,5 kg et 5,8 kg pour les groupes médicaments.

Pour les chercheurs, le régime 5:2 pourrait être une bonne intervention initiale contre le diabète de type 2.

Dans la famille des jeûnes intermittents, le 16:8 est le plus connu… mais il y a également le régime 5:2. Ce dernier consiste à manger normalement 5 jours par semaine et à jeûner les deux restants en ne consommant que 500 à 600 calories par jour.

Cette diète serait particulièrement intéressante pour les personnes nouvellement diagnostiquées avec un diabète de type 2. Selon une étude parue le 21 juin 2024 dans le JAMA Network Open, il a plus de bénéfices métaboliques que les médicaments anti-diabétiques.

Régime 5:2 : une plus grande perte de poids pour les diabétiques

Cette étude a porté sur 405 adultes chinois qui venaient d’être diagnostiqués diabétiques de type 2. Certains participants se voyaient prescrire un traitement contre la maladie comme de la metformine ou de l’empagliflozine. Un autre groupe devait de son côté suivre un régime 5:2. Ils jeûnaient ainsi pendant deux jours non-consécutifs de la semaine et avaient une alimentation standard les autres jours en prenant un petit-déjeuner et un déjeuner normaux et un substitut de repas pour le dîner.

À la fin de l’étude après 16 semaines, le groupe du régime 5:2 enregistrait la plus forte baisse de l'hémoglobine glyquée (ou HbA1c), passant d’une valeur moyenne de 7,9 % à 6 % (-1,9 %). À titre de comparaison, la réduction était de -1,6 % avec la metformine et de -1,5 % avec l'empagliflozine. La perte de poids était également plus importante avec cette forme de jeûne intermittent. Ces disciples avaient perdu en moyenne 9,7 kg au terme de l’expérience contre 5,5 kg perdus en moyenne pour le groupe metformine et 5,8 kg perdus pour le groupe empagliflozine.

"De plus, les patients du groupe IRM 5:2 présentaient une réduction significative du tour de la taille et des hanches ainsi que de la pression artérielle systolique et diastolique, mais n'ont montré aucune différence notable dans la plupart des marqueurs métaboliques, à l'exception des triglycérides et du HDL-C, par rapport aux patients recevant des médicaments antidiabétiques", précisent les auteurs dans leur article.

Diabète de type 2 : le jeûne intermittent en première intervention ?

Pour les chercheurs, leurs travaux montrent qu’il serait intéressant de proposer aux patients atteints de diabète de type 2 nouvellement diagnostiqué de suivre le régime 5:2.

Puisque cette diète permet une amélioration du contrôle glycémique, une perte de poids ou encore une baisse du cholestérol, les auteurs assurent qu’elle "peut servir d'intervention initiale sur le mode de vie pour les patients atteints de diabète de type 2, offrant une alternative à l'utilisation de la metformine et de l'empagliflozine".