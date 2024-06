Cette habitude anodine peut cacher un cancer du cerveau

L'ESSENTIEL Les maux de tête fréquents et persistants peuvent être le signe d’un cancer du cerveau.

Des pertes de mémoire ou des troubles de l’humeur peuvent aussi être un symptôme.

Plusieurs examens sont nécessaires pour poser un diagnostic.

Le cancer du cerveau est difficile à détecter dans ses premiers stades. "Lorsque la tumeur est de petite taille, elle n’entraîne généralement aucun symptôme, prévient la Fondation pour la recherche sur le cancer (ARC). Mais plus elle grossit, plus les symptômes peuvent survenir." Dans le magazine américain Parade, le Dr. Mina Lobbous, de l’Institut de neurologie de la clinique Cleveland, située elle aussi aux États-Unis, alerte sur l’un des symptômes des tumeurs cérébrales.

Les maux de tête récurrents, un symptôme du cancer du cerveau

Cette spécialiste explique qu’une habitude peut cacher la présence d’une tumeur : celle de chercher à soulager des maux de tête récurrents par tous les moyens. Cela peut se manifester par la prise fréquente d’aspirine, le besoin de s’isoler dans une pièce plongée dans l’obscurité ou tout simplement par le fait d’essayer d’oublier la douleur en se concentrant sur autre chose. "Les maux de tête persistants, en particulier leurs formes sévères d'apparition récente, avec ou sans nausées, vomissements ou vision floue, devraient être signalés à un professionnel de santé plutôt que d’essayer de trouver des remèdes en vente libre dans les pharmaciens", prévient le Dr Lobbous. Ce mal de crâne peut être à la fois fréquent, récurrent, et particulièrement fort le matin ou lors d’un mouvement en avant.

Il faut parler des maux de tête récurrents à un professionnel de santé

Les personnes n’ayant jamais eu de migraines doivent être particulièrement vigilantes. "Les maux de tête accompagnés de nausées chez une personne qui n'a pas d'antécédents de migraines devraient être examinés immédiatement pour dépister une éventuelle tumeur cérébrale", complète le Dr Jose Carrillo, neurologue au Pacific Neuroscience Institute et professeur agrégé de neurologie au Providence Saint John's Cancer Institute. Ces différents spécialistes soulignent que tous ces maux de tête ne sont pas nécessairement le signe d’une tumeur cérébrale, mais ils doivent être signalés à un professionnel de santé.

Tumeur cérébrale : une détection précoce difficile

"À ce jour, il n'existe pas d'outils de dépistage approuvés - en laboratoire ou par imagerie - qui peuvent détecter le cancer du cerveau à un stade précoce, contrairement aux mammographies, à la coloscopie ou à l'antigène spécifique de la prostate", souligne le Dr Lobbous. "Il est très important d'être conscient des symptômes qui nécessitent une évaluation plus urgente, car la détection et la prise en charge précoces peuvent avoir un impact significatif sur la survie ou la fonction neurologique dans certains types de tumeurs."

En dehors du mal de tête, la tumeur cérébrale peut déclencher des pertes de mémoire ou des troubles de l’humeur. "Certains patients présentent aussi des convulsions ou crises d’épilepsie, parfois dès les tous premiers stades de la maladie ou plus tardivement, ajoute la fondation ARC. Elles peuvent s’accompagner ou non d’une perte de connaissance. Elles sont souvent le point de départ du diagnostic." Ce dernier repose sur un examen clinique avec des tests des fonctions intellectuelles, du langage, de l’ouïe, etc. Puis, le médecin prescrit généralement un scanner ou une IRM, qui peuvent être suivis d’une ponction lombaire pour rechercher des cellules tumorales dans le liquide céphalorachidien. La biopsie est ensuite réalisée pour confirmer le diagnostic.