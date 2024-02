Première mondiale : un garçon de 13 ans guéri d'une tumeur cérébrale incurable

L'ESSENTIEL Alors qu'il était en rémission depuis quelques temps, un jeune garçon de 13 ans atteint d’un gliome infiltrant du tronc cérébral est aujourd’hui complètement guéri.

Lucas a été traité avec de l'évérolimus et des séances de radiothérapie.

Apparaissant presque exclusivement chez les enfants, le gliome infiltrant du tronc cérébral est une forme de cancer pédiatrique rare mais extrêmement agressive. En raison de la position de la tumeur à l'origine de cette maladie, il n'est pas possible de l’enlever via une opération, la durée moyenne de survie des personnes touchées n’étant de ce fait que de neuf à dix mois.

Tumeur cérébrale incurable : "Lucas a déjoué tous les pronostics"

Originaire de Belgique, Lucas avait 6 ans lorsque la maladie lui a été diagnostiquée. Cherchant désespérément de l'aide, ses parents l'ont emmené en France où il a été intégré dans l'étude BIOMEDE (Biological Medicine for DIPG Eradication).

Lancée en 2014, cet essai a pour but de comparer l'efficacité de trois médicaments anticancéreux : l'erlotinib, l'évérolimus et le dasatinib. Pour ce faire et avant de commencer les traitements, les chercheurs ont d'abord extrait un minuscule fragment de la tumeur de 222 patients à l'aide d'une aiguille afin de réaliser une biopsie et d'analyser le profil moléculaire de chaque cancer. Cela a permis aux médecins d'attribuer à chaque malade le médicament le plus approprié. Lucas a ainsi a été traité avec l'évérolimus et des séances de radiothérapie.



"Lucas a déjoué tous les pronostics. Je ne connais aucun autre cas comme le sien dans le monde. Au cours d'une série d'IRM, j'ai vu la tumeur disparaître complètement, on en croyait pas nos yeux", a déclaré à l’AFP le Dr Jacques Grill, pilote du programme BIOMEDE à Gustave-Roussy. "La tumeur de Lucas présentait une mutation extrêmement rare qui, selon nous, a rendu ses cellules beaucoup plus sensibles au médicament", a-t-il expliqué.

"En moyenne, il faut 10 à 15 ans pour qu’une première piste comme celle de Lucas devienne un médicament - c'est un processus long et fastidieux", a-t-il également averti.

Tumeur cérébrale incurable : les espoirs apportés par Lucas

Néanmoins, "les choses qu’on va déduire à partir de sa tumeur vont sûrement nous permettre de traiter d’autres cas à l’avenir", indique sur BFMTV Marco Bruschi, postdoctorant spécialiste dans la génomique et l’oncogenèse des tumeurs cérébrales pédiatriques.

"Le cas de Lucas donne un vrai espoir : on va essayer de reproduire in vitro les altérations que l'on a identifiées dans ses cellules", termine Marie-Anne Debily, enseignante-chercheuse.