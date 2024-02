Cancer du sein de Caroline Receveur : qu’est-ce que l’hormonothérapie ?

L'ESSENTIEL Suite à son cancer du sein, Caroline Receveur fait actuellement de l’hormonothérapie.

L'hormonothérapie est un traitement qui consiste à empêcher l'action stimulante des hormones féminines sur les cellules cancéreuses.

Hier, mercredi 7 février, Caroline Receveur a donné de ses nouvelles sur Instagram. Officiellement en rémission de son cancer du sein, l’influenceuse issue du milieu de la téléréalité doit encore suivre des protocoles de soins.

Cancer du sein : "le plus compliqué, ce sont les douleurs liées à l’hormonothérapie"

"Réveil 5h ce matin et nuit pas du tout réparatrice. Le sommeil est toujours un peu perturbé après l'immunothérapie", raconte-t-elle.



"Le plus compliqué, ce sont les douleurs articulaires liées à l’hormonothérapie. J'ai l'impression d'avoir 85 ans quand je me réveille le matin. J'ai vraiment mal partout", poursuit Caroline Receveur.



"Heureusement, au fil de la journée, les douleurs diminuent et le sport m'aide énormément à relâcher les tensions. Mon oncologue m'a conseillé l'acupuncture (que je faisais beaucoup pendant mon traitement chimio et que j'ai stoppé depuis). Je vais donc reprendre quelques séances", explique-t-elle également.



Après avoir subi une douloureuse mastectomie en novembre dernier, la jeune maman d’un petit garçon de 5 ans a récemment annoncé être en rémission. "Je discutais avec le docteur Wissam et il m’a dit un truc qu’on ne m’avait jamais dit officiellement : je suis cancer free", a-t-elle posté il y a quelque temps sur les réseaux sociaux.

Traitement du cancer : on distingue deux types d'hormonothérapie

Certaines tumeurs du sein ont pour caractéristique d'être hormonosensibles, ce qui signifie que les hormones féminines (œstrogènes/progestérone), naturellement produites par l'organisme, stimulent leur croissance. "L'hormonothérapie est un traitement qui consiste à empêcher l'action stimulante des hormones féminines sur les cellules cancéreuses", explique l’Institut National du cancer.



On distingue deux types d'hormonothérapie :

- les traitements médicamenteux, qui agissent dans l'ensemble du corps sur toutes les cellules sensibles aux hormones. On parle alors de « soin systémique » ;

- les traitements non-médicamenteux, qui consistent à stopper la production d'œstrogènes par les ovaires en les retirant par une intervention chirurgicale (ovariectomie) ou en les irradiant (radiothérapie).



Chaque année, plus de 50.000 femmes développent un cancer du sein en France. Parmi elles, plus de 80 % vivront au-delà de 10 ans après leur maladie grâce aux progrès médicaux et scientifiques.



Cependant, les traitements administrés génèrent souvent des toxicités à plus ou moins long terme. Après un cancer du sein, les patientes peuvent être confrontées à des difficultés dans leur vie quotidienne : modification de l’image du corps, douleurs, fatigue, troubles chroniques des fonctions motrices, problèmes urinaires, conséquences psychologiques, etc...