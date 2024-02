Cancer du sein : les cosmétiques sont-ils risqués pour les ados ?

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude montre que l’utilisation fréquente de certains cosmétiques pendant la puberté est associée à un risque accru de cancer du sein.

“L’utilisation des produits de soins personnels est une source d’exposition aux perturbateurs endocriniens potentiellement modifiables qui se prête à plusieurs niveaux d’intervention, y compris des changements dans l’utilisation de chaque produit, dans la formulation du produit, et dans les politiques ou réglementations relatives aux produits”, soulignent les chercheurs.

Les perturbateurs endocriniens sont des substances nocives pour l’organisme car elles sont capables d’interagir avec notre système hormonal et d’altérer son fonctionnement.

Rouge à lèvres, soins pour le visage, produits capillaires, déodorants… Un bon nombre de produits cosmétiques contiennent des perturbateurs endocriniens, comme des phtalates, des parabènes et des phénols, qui peuvent affecter le risque de cancer du sein. “Bien que de nombreux perturbateurs endocriniens utilisés dans les produits de soins personnels soient non persistants, les femmes peuvent être exposées de manière chronique par une utilisation régulière”, soulignent les auteurs en préambule d’une nouvelle étude publiée dans la revue Environmental Health Perspectives le 2 février 2024.

La puberté est une “fenêtre de sensibilité” face aux perturbateurs endocriniens

Pendant la puberté, les seins sont plus vulnérables aux expositions environnementales, car c’est une période de développement rapide. Cependant, peu de chercheurs s’étaient déjà intéressés à mesurer les effets des expositions liées aux cosmétiques pendant cette “fenêtre de sensibilité” face au risque de développer un cancer du sein plus tard.

Dans ces nouveaux travaux, les chercheurs ont utilisé une cohorte prospective de 50.884 femmes inscrites entre 2003 et 2009 à l’étude Sister qui a été menée auprès de personnes vivant aux États-Unis ou à Porto Rico, âgées de 35 à 74 ans et ayant une sœur avec un diagnostic de cancer du sein mais sans antécédents personnels. Chacune d’entre elles a répondu à des questionnaires concernant ses habitudes d’utilisation de 45 types de produits de soins personnels entre 10 et 13 ans. 37 de ces produits ont été définis comme “produits du quotidien”, dont 13 produits de beauté, 6 produits capillaires et 18 produits de soin/hygiène de la peau. Le parfum, le vernis à ongles et le dissolvant ainsi que les hydratants pour les lèvres étaient les produits de beauté les plus couramment utilisés par les adolescentes.

Cancer du sein : attention aux cosmétiques pendant la puberté

Au cours du suivi de 10,8 ans, 3.545 femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein. Après analyse des co-variables et l’utilisation d’un modèle statistique très utilisé dans le milieu médical, la “régression de Cox”, les chercheurs concluent : “Nos résultats confortent dans une certaine mesure l’hypothèse selon laquelle l’utilisation fréquente de certains produits de soins personnels pendant la puberté est associée à un risque accru de cancer du sein.”

Comment reconnaître les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques ?

Les expositions sont très nombreuses au quotidien car on peut les trouver dans les vêtements, les emballages alimentaires, les jouets, les produits ménagers ou encore, comme nous venons de le voir, les cosmétiques. Ils se cachent souvent sous des noms barbares dans la liste des ingrédients et sont donc difficilement identifiables du premier coup d'œil. En général, il faut donc éviter les produits qui contiennent beaucoup d'ingrédients mais également les cosmétiques importés d'autres pays qui n'ont pas les mêmes réglementations qu'en Europe.

Pour tenter de s’y retrouver quand même un peu, l’UFC-Que Choisir propose des fiches spéciales cosmétiques indiquant les produits à risque et notamment les niveaux de risques en fonction de l’utilisateur (femme enceinte, enfant, etc). Une liste officielle européenne des perturbateurs endocriniens connus est disponible et régulièrement mise à jour ici.