Le bisphénol A augmenterait le risque de diabète

L'ESSENTIEL Une nouvelle recherche révèle que l’exposition au bisphénol A peut, en plus de perturber nos hormones, augmenter le risque de développer un diabète de type 2.

Les participants à l’étude qui ont ingéré du BPA pendant quatre jours ont connu "une diminution significative de leur sensibilité à l'insuline" (la capacité de l'organisme à réguler, utiliser et disposer du glucose dans le sang) par rapport au groupe témoin.

"La réduction de l'exposition au BPA, grâce à l'utilisation de canettes sans bisphénol ou de bouteilles en acier inoxydable ou en verre, peut réduire le risque de diabète."

Perturbateur endocrinien notoire, le bisphénol A ou BPA est un composé chimique utilisé pour la synthèse de plastiques et de résines servant à la fabrication de nombreux produits de la vie quotidienne, notamment alimentaires comme les bouteilles d’eau, les boîtes de conserves ou encore les canettes. Dans le viseur depuis des années, l’Union européenne s’apprête à l’interdire dans les emballages des aliments, après les biberons en 2018 et les tickets de caisse en 2020.

Une décision qui tombe à point nommé, alors qu'une équipe de chercheurs vient de révéler que l’exposition au bisphénol A peut, en plus de perturber nos hormones, augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Ses travaux ont été présentés lors du congrès annuel de l'American Diabetes Association, aux Etats-Unis.

L’exposition au bisphénol A réduit la sensibilité à l’insuline

Dans le cadre de l’étude, les scientifiques de l'université d'État polytechnique de Californie ont recruté 40 jeunes adultes en bonne santé : pendant quatre jours, la moitié d’entre eux était assignée à prendre par voie orale de petites capsules de BPA (une dose "sûre" fixée par la Food and Drug Administration représentant 50 microgrammes par kilo de poids), et l’autre moitié un placebo, selon un communiqué de presse.

Si le poids corporel et le taux de sucre dans le sang "n'ont pas changé de manière significative" entre les deux cohortes, les résultats montrent que les participants ayant ingéré du BPA ont connu "une diminution significative de leur sensibilité à l'insuline" par rapport au groupe témoin. Leur sensibilité à l'insuline, c’est-à-dire la capacité de l'organisme à réguler, utiliser et disposer du glucose dans le sang, était "nettement plus mauvaise" au cours de la période d’étude.

Moins de bisphénol A, moins de risque de diabète

A l’inverse, les chercheurs disent avoir été "surpris de voir que la réduction de l'exposition au BPA, grâce notamment à l'utilisation de canettes sans bisphénol ou de bouteilles en acier inoxydable ou en verre, pouvait réduire le risque de diabète de type 2".

Les chercheurs prévoient d’aller plus loin en étudiant si une dose plus faible de BPA, prise sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, pouvait également augmenter les chances de diabète. De même, ils veulent déterminer si l'exercice d’aérobie, axé sur l’endurance cardiovasculaire, peut inverser ou surmonter les effets négatifs du BPA. "Avec l'augmentation du diabète aux États-Unis [tout comme en France et ailleurs] il est de notre devoir d'assurer la sécurité de nos produits et de nos maisons."