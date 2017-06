Informer le consommateur

En classant le bisphénol A comme « substance extrêmement préoccupante », l’ECHA reconnaît que la molécule peut avoir des « effets graves et irréversibles sur la santé humaine et l’environnement ». Le BPA est soupçonné d'agir sur la fertilité, la croissance, de perturber les systèmes reproductif, nerveux, immunitaire, métabolique et cardiovasculaire, et d'être à l'origine de certains cancers.

Cette classification va avoir des conséquences importantes pour l’industrie des plastiques. Si la décision de l’ECHA ne constitue pas une interdiction, elle oblige les producteurs à notifier à l’agence la présence de BPA dans les articles fabriqués ou importés, et surtout à informer les consommateurs de la présence de la molécule dans les articles. D’autres conséquences, limitant l’usage de BPA, pourraient découler de cette nouvelle classification.

Un chemin encore long

La bataille n’est cependant pas encore tout à fait gagnée. Si la décision de l’ECHA est un marqueur important, l’EFSA, équivalent européen de notre Anses, n’a, elle, toujours pas statué sur les critères de définition des perturbateurs endocriniens. Un dossier pourtant en cours depuis plus de six ans !

L’EFSA s’est jusqu’ici toujours montrée plus qu’indulgente envers les substances soupçonnées d’être des PE. En 2015, quelques jours après l’interdiction prononcée par la France, l’agence n’avait ainsi pas hésité à déclarer : « L’exposition au bisphénol A ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs ». Elle recommandait pourtant, dans le même temps, de diviser par 12 le seuil de sécurité de l’exposition humaine…

A noter que depuis son interdiction en France, le BPA a été remplacé par d’autres molécules, dont le bisphénol S. Problème : plusieurs études suggèrent que la substance aurait elle aussi des effets sur la santé. Elle pourrait donc à son tour faire l’objet d’interdiction, laissant cette fois les industriels face à un problème de taille.