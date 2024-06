Comment aider les jeunes garçons à appréhender leur santé, leur puberté et leur vie sexuelle ?

L'ESSENTIEL La parution du guide intitulé "Ton corps change. Avec qui en parler quand on est un garçon ?" vise à aider les jeunes à traverser l'adolescence.

De nombreux sujets sont abordés dans le guide, comme par exemple les éléments qui doivent conduire à consulter un médecin.

"Ce guide, spécialement conçu pour les garçons adolescents, vise à leur fournir, dès l’âge du collège, des informations claires, fiables et accessibles sur des sujets tels que la santé, le corps et la sexualité", indique l'association SPARADRAP, à l'origine de cette initiative.

L’association SPARADRAP a récemment annoncé la parution du guide intitulé "Ton corps change. Avec qui en parler quand on est un garçon ?".

Adolescence des garçons : "notre guide vise à fournir des informations claires"

"Ce guide, spécialement conçu pour les garçons adolescents, vise à leur fournir, dès l’âge du collège, des informations claires, fiables et accessibles sur des sujets tels que la santé, le corps et la sexualité", indique l’organisation à but non lucratif dans un communiqué de presse.

En publiant ce guide, l'association SPARADRAP "espère sensibiliser les garçons adolescents à la possibilité de consulter pour trouver des réponses à leurs questions et leur donner des clés pour devenir acteur de leur santé", peut-on lire dans le document envoyé aux rédactions.

"L'adolescence est une période de bouleversements et de questionnements : il est crucial pour les jeunes d'avoir accès à des ressources adaptées à leurs besoins. Or, pour diverses raisons, les garçons ont plus de difficultés que les filles à parler de ces sujets, à savoir à qui s’adresser et pour quel motif on peut consulter", ajoutent les militants.

Adolescence des garçons : quels sujets sont abordés dans le guide ?

Très bien fait, le guide aborde des sujets variés, allant des changements physiques lors de la puberté aux questions sur la sexualité, en passant par les soins de santé et la relation aux professionnels de santé.

Par exemple, le guide décrit le déroulement d’une consultation axée sur la sexualité et évoque le grand nombre de questions qui peuvent y être posées. "Lors d’une consultation chez le médecin, on doit parfois examiner ton sexe (ton pénis et/ou tes testicules), c’est-à-dire le regarder et le toucher", peut-on ainsi lire dans la brochure.

"Cet examen médical n’est pas fait systématiquement : cela dépend de la raison de la consultation. Il permet de vérifier que tu as commencé ta puberté, de répondre à tes questions, de régler un problème de santé ou de dépister certaines maladies", explique le guide.

Adolescence des garçons : dans quels cas consulter un médecin ?

Les auteurs indiquent aussi dans quels cas les jeunes garçons doivent consulter un médecin à propos de leur intimité, à savoir :



- en cas de douleur à un testicule, brutale, intense et sans cause apparente, avec ou sans gonflement ou rougeur, il faut appeler le 15.



- En cas de rupture du frein (qui se reconnait à une douleur avec un saignement important, par exemple lors d’un rapport sexuel).



- En cas de rapport sexuel non protégé.