Santé sexuelle : quelles sont les principales préoccupations des Françaises ?

L'ESSENTIEL En 2023, 18.926 femmes ont contacté les lignes de SIS Association.

Leur principal sujet d'inquiétudes était celui des risques de transmission des IST (infection sexuellement transmissible).

L’IST la plus interrogée était la chlamydia.

SIS ASSOCIATION a fait la synthèse des soucis que rencontrent majoritairement les femmes françaises au niveau de leur santé sexuelle.



"SIS ASSOCIATION est historiquement engagée aux côtés des femmes dans la lutte contre toutes les formes de discriminations. Nos lignes d’écoute leur offrent un espace de parole et d’écoute sans jugement", indique l’institution dans un communiqué de presse. "Nous proposons de mettre en évidence les difficultés rencontrées par les appelantes sur nos différents dispositifs", ajoute-t-elle.



"Près de cinquante écoutants sont présents pour soutenir et accompagner les personnes en difficulté et bien souvent en détresse. Nous transmettons une information personnalisée, une aide à la décision et une orientation vers des dispositifs médicaux, paramédicaux ou associatifs", précise le Dr Arame Mbodje, directrice de SIS ASSOCIATION.

Santé sexuelle : quelle est la principale préoccupation des Françaises ?

En 2023, 18.926 femmes ont contacté les lignes de SIS Association, la classe d’âge la plus représentée étant celle des 25-39 ans.



Sur les 4 principaux thèmes abordés lors de ces échanges, celui des risques de transmission reste le premier pour l’ensemble des appelantes. "En 2023, la grande majorité des appelantes nous ont contacté après une prise de risque (le non-port du préservatif le plus souvent). Ces femmes sont souvent perdues et ne savent pas à qui s’adresser. Elles cherchent notamment à déterminer si elles ont besoin de se faire dépister", indique Arame Mbodje.

Toutes classes d’âge confondues, lorsqu’un contexte de risque est évoqué, 51 % des demandes de dépistage se rapportent à des situations de violences sexuelles.



On observe par ailleurs une distribution différente pour les autres thèmes lorsque les appelantes ont moins de 25 ans et lorsqu’elles ont plus de 25 ans. Les demandes concernant le dépistage se placent par exemple en second dans le classement des thèmes chez les femmes de moins de 25 ans sur l’année 2023, alors que chez les plus de 25 ans, ce sont les aspects psychologiques et relationnels qui vont occuper la seconde place.



Santé sexuelle des Françaises : "l’IST la plus interrogée est la chlamydia"

Les auteurs de l'enquête notent par ailleurs chez les plus jeunes une absence de connaissances en matière de santé sexuelle, les rendant plus vulnérables aux IST. L’IST la plus interrogée est la chlamydia (37 %), même si c'est c’est le HPV qui prédomine chez les plus de 25 ans. "Cette réalité entendue sur les lignes de SIS vient corroborer celle observée par Santé publique France concernant l’augmentation de l’infection à chlamydia sur notre territoire", analysent les membres de l’organisation à but non lucratif.



"Par ailleurs sont notées chez les femmes de moins de 25 ans des difficultés d’appropriation de la contraception", poursuivent-ils.



Comme évoqué en début d’article, SIS ASSOCIATION propose une relation d’aide à distance au moyen de services téléphoniques et internet gratuits, anonymes et confidentiels :



- une ligne téléphonique : 0 800 006 907.

- Un site internet : www.sexualites-info-sante.fr.

- Un service de LiveChat (disponible à partir du site internet).

- Un service de réponse par email (disponible à partir du site internet).