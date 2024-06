Voici 6 progrès notables au service de la santé sexuelle des Français

L'ESSENTIEL En ce moment, du 5 au 9 juin 2024, se déroule la troisième édition de la semaine de la santé sexuelle.

"Coordonnée au niveau national par le Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, Santé publique France ainsi que les ARS, cette campagne de communication vise à renforcer la prévention autour de 4 sujets prioritaires", indique la direction générale de la santé (DGS) dans un communiqué de presse.

C'est aussi l'occasion de faire un bilan des initiatives récemment développées sur notre territoire afin de mieux prendre en charge la santé sexuelle des Français.

Alors que la troisième édition de la semaine de la santé sexuelle se tient en ce moment même jusqu’au 9 juin, force est de constater qu’en trois ans, beaucoup de choses positives ont été mises en place en France pour améliorer cette problématique.

Quels sont les objectifs de la semaine de la santé sexuelle ?

4 axes sont ainsi mis en avant en cette année 2024 : la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST), la contraception, le consentement et les dysfonctions sexuelles (troubles de la libido, douleurs, problèmes d’érection, etc).

Santé sexuelle des Français : 6 évolutions majeures

Pour rappel, voici par ailleurs les six évolutions majeures qui ont touché à la santé sexuelle des Français au cours des trois dernières années.

1/ La contraception

Depuis le 1er janvier 2022, tous les moyens de contraception remboursés par l’Assurance Maladie sont pris en charge à 100 % pour les jeunes femmes de moins de 26 ans, ce qui représente environ 3 millions de personnes. On parle ici des pilules hormonales de 1ère ou de 2e génération, des implants contraceptifs hormonaux et des dispositifs intra-utérin. Les consultations de médecin ou de sage-femme, les examens et les actes médicaux en lien avec la contraception sont également remboursés aux jeunes Françaises qui souhaitent y avoir recours.

2/ La "consultation longue santé sexuelle"

L’accessibilité à la prévention a aussi été améliorée grâce à la prise en charge à 100 % et sans avance de frais de la "consultation longue santé sexuelle" ouverte à toutes les personnes de moins de 26 ans.

3/ La contraception d’urgence

Depuis le 1er janvier 2023, la contraception d’urgence est disponible en pharmacie sans ordonnance et prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, et ce sans limite d’âge.

4/ Les préservatifs

Les préservatifs sont désormais disponibles sans ordonnance en pharmacie et pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie pour les moins de 26 ans. Plus de 19 millions de préservatifs ont été remboursés pour cette classe d’âge depuis la mise en place du dispositif au 1er janvier 2023. Huit marques sont désormais remboursables (contre 2 en juin de l'année dernière), comprenant notamment 3 types de préservatifs à usage interne.

5/ Le dépistage du VIH

Le dépistage du VIH est désormais accessible sans ordonnance directement en laboratoire de biologie médicale et pris en charge à 100 %. "Les travaux visant à finaliser l’extension de ce dispositif à d’autres IST sont en cours de finalisation permettant son lancement prochainement", indique la Direction Générale de la Santé.

6/ Le site internet QuestionSexualite.fr

Enfin, le site internet QuestionSexualite.fr met désormais à disposition du grand public des informations précises sur toutes les thématiques en lien avec la santé sexuelle.