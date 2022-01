Comment vos dents influencent votre santé sexuelle

L'ESSENTIEL Les consultations chez un dentiste conventionné sont prises en charge par l'Assurance Maladie et remboursées à hauteur de 70 % sur la base de tarifs conventionnels.

L’idéal est de faire une visite de contrôle chez son dentiste par an.

32% des Français se considèrent en mauvaise santé dentaire, selon une étude réalisée en 2018. Pourtant, celle-ci est très importante pour notre santé en général et notre sexualité. Car avoir un beau sourire et une haleine fraîche sont autant de facteurs qui jouent sur la confiance en soi, le rapport à l’autre et la séduction.

Pas de baisers

“Un bon nombre de Français et de Françaises n’embrassent pas leur partenaire parce qu’ils ont peur qu’il sente leurs problèmes dentaires ou des fragilités qu’ils peuvent avoir, explique le dentiste Alain Amzalag dans le podcast Minute Papillon de 20 Minutes. On sait que pour beaucoup de Français, les relations amoureuses et sexuelles sont ternies par l’absence de baiser”.

Cet acte est en effet essentiel lors d’un moment charnel, ainsi que dans la relation de couple au quotidien. “Lors du baiser, il y a un échange de salive et d’endorphine entre les deux partenaires qui est un point déterminant de l’épanouissement de la relation sexuelle. Le baiser repose énormément sur notre haleine et sur nos odeurs”, développe Alain Amzalag.

Selon le dentiste, le port du masque renforcerait la réticence au baiser. “Quand on a notre masque, on a l’odeur de notre haleine qui n’est pas forcément agréable et là, ça rebloque encore un peu plus les personnes qui se disent : si mon haleine n’est pas très sympathique, et bien je n’ai pas envie de la faire partager à l’autre”.

Des troubles de l’érection

Dans certains cas, une infection dentaire peut aussi provoquer des troubles de l’érection. “Une infection dentaire peut se diffuser dans les vaisseaux sanguins, y compris ceux du pénis, explique Alain Amzalag. Il sera alors moins irrigué et cela peut, chez certaines personnes, aboutir à des troubles de l’érection”.

Manque de confiance en soi

La santé bucco-dentaire a aussi un impact psychologique. En effet, les personnes complexées par leur sourire peuvent souffrir d’un manque de confiance en elles dans les rapports de séduction. “On s’est aperçu que la perte des dents chez l’homme induit une perte de virilité et chez la femme une perte de sa sensualité ou de son potentiel de séduction, assure Alain Amzalag. Le remplacement des dents absentes par des implants - et non pas par des prothèses ou des dentiers - redope totalement la sensualité et la sexualité. (...) Je vois des personnes âgées qui me reparlent de sexualité après la pose d’implants. Que ce soit au niveau de l’homme ou de la femme, la reconstruction d’un sourire, ça repousse finalement les limites de la vieillesse et de la mort”, conclut le praticien.