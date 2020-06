Evaluez votre santé bucco-dentaire en moins de 2 minutes

Les recommandations de santé bucco-dentaire pour prévenir l'apparition de caries dépend du risque individuel. Le vôtre est-il faible, modéré ou élevé ? Pour répondre à cette question, des chirurgiens-dentistes de l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) ont élaboré deux questionnaires visant à évaluant les risques de maladies carieuses et parodontales.

Le principe est simple : il suffit de répondre à une série de questions relatives à l'hygiène bucco-dentaire (combien de fois vous brossez-vous les dents par jour ?) et délivre conseils et bonnes pratiques pour prévenir l'apparition de caries. "Pour prévenir les maladies carieuses, vous devez vous brosser les dents deux fois par jour, une fois le matin au petit-déjeuner et une fois le soir", peut-on par exemple lire au cours du test.

Evaluer le risque de gingivite et de parodontite

Les autres questions, en dehors du brossage de dents, portent notamment sur l'utilisation du dentifrice (fluoré ou non), la fréquence de visite chez le dentiste (recommandée au moins deux fois par an pour un examen de contrôle et un détartrage) ou encore les habitudes alimentaires (grignotage, consommation de sucre etc). A la fin du test, on obtient un score pouvant aller de 0 à 24 : plus le chiffre est élevé, plus le risque de carie est important.

Le deuxième test porte sur le niveau de connaissance des maladies parodontales et sur les bons gestes à adopter pour les prévenir. Là encore, il suffit de quelques minutes pour répondre à des questions portant notamment sur la santé des gencives. Parodontie, gingivite (gencives rouges, gonflées et saignements)... Si vous avez déjà été diagnostiqué de ces maladies dans le passé, un suivi régulier de soins chez le dentiste est nécessaire.

Autre signe qui doit alerter : les dents mobiles. En effet, les maladies parodontales se manifestent par la destruction des tissus de soutien dentaire tels que les os, les gencives et les ligaments.