Covid-19 : une bonne hygiène bucco-dentaire protège

L'ESSENTIEL Le virus se retrouve dans la cavité buccale où il est capable de rester pendant un long moment, notamment dans les poches parodontales.

Il pourrait ensuite traverser une gencive abîmée et passer dans la circulation sanguine

Le virus terminerait sa course dans les poumons, expliquant pourquoi certains malades souffrent d'atteintes pulmonaires.

Une bonne hygiène bucco-dentaire est essentiel pour rester en bonne santé. Si celle-ci se révèle en mauvais état, les risques de maladie cardiaque et de diabète augmentent et la composition du microbiome intestinal se trouve modifiée. Elle aurait également une implication dans l’aggravation de la Covid-19. C’est en tout cas ce que suggèrent des chercheurs anglais, sud-africains et américains le 20 avril dans le Journal of Oral Medicine and Dental Research.

Le virus profite des gencives abîmées pour s’infiltrer

Le coronavirus pourrait atteindre les poumons en passant par la circulation sanguine à partir des gencives. Avoir une mauvaise hygiène bucco-dentaire favoriserait les conséquences pulmonaires car le SARS-CoV-2 pourrait traverser une gencive abîmée et passer dans la circulation sanguine. Cette hypothèse “pourrait nous aider à comprendre pourquoi certains individus développent une forme pulmonaire de la Covid-19 et d'autres non, affirme Iain Chapple, professeur au Collège des sciences médicales et dentaires de l'université de Birmingham. Cela pourrait aussi changer la façon dont nous gérons le virus, en explorant des traitements pas chers ou même gratuits qui ciblent la bouche et, finalement sauvent des vies.”

Les chercheurs fondent leur hypothèse sur plusieurs observations. Ils notent d’abord que le virus se retrouve dans la cavité buccale où il est capable de rester pendant un long moment, notamment dans les poches parodontales, l'espace qui sépare chaque dent de la gencive. Si la personne porteuse du virus a une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou une maladie des gencives, le coronavirus en profiterait pour s’infiltrer et pénétrer dans les vaisseaux sanguins jusqu’à atteindre les poumons.

Les bains de bouche réduisent la charge virale

Le chemin vasculaire emprunté par le virus, des vaisseaux sanguins à la veine cave supérieure pour pénétrer le côté droit du cœur et rejoindre l’artère pulmonaire, expliquerait pourquoi certaines personnes infectées par le coronavirus souffrent d'atteintes pulmonaires alors que d'autres non. Avoir une bonne hygiène bucco-dentaire diminuerait le risque de voir le virus emprunter cette route et donc d’avoir des effets pulmonaires. Ces résultats corroborent ceux d’études précédentes qui suggèrent que les bains de bouche permettent de réduire la charge virale.

“Des mesures simples, comme un brossage soigneux des dents et un brossage interdentaire pour réduire l'accumulation de plaque, ainsi que des bains de bouche spécifiques, ou même un rinçage à l'eau salée pour réduire l'inflammation gingivale, pourraient aider à diminuer la concentration du virus dans la salive et aider à atténuer le développement de maladies pulmonaires et à réduire le risque de détérioration de la Covid-19 sévère”, a conclu Iain Chapple.