Covid-19 : l’appli TousAntiCovid certifiera bientôt les tests et la vaccination

L'ESSENTIEL L'application TousAntiCovid permettra d'ici quelques jours de présenter les résultats (positifs ou négatifs) d'un test PCR et, à terme, un certificat de vaccination.

L'appli deviendra un outils du "pass sanitaire" souhaité par Emmanuel Macron, et actuellement discuté au niveau européen. Ce pass devrait toutefois rester déclaratif et sur la base du volontariat.

Déjà téléchargée par 14,7 millions de Français, l’application TousAntiCovid permettait jusqu’ici de présenter une attestation dérogatoire de déplacement, de connaître les derniers chiffres de contamination à la Covid-19 et de détecter son risque d’exposition à la Covid-19. Dans les jours qui viennent, TousAntiCovid se dotera de nouvelles fonctionnalités : celle de pouvoir stocker le résultat d’un test PCR au format numérique et, à terme, de fournir une attestation certifiée de vaccination.

Appelée "TousAntiCovid-Carnet", cette nouvelle fonctionnalité est présentée ce lundi 19 avril avant d’être déployée dans les prochains jours. "La France s'engage dès maintenant dans l'expérimentation de la fonctionnalité TousAntiCovid-Carnet lors des vols à destination de la Corse et des Outre-mer", précise par ailleurs le gouvernement.

Un pass sanitaire européen basé sur le volontariat

Ces nouvelles fonctionnalités sont un pas de plus vers le fameux "pass sanitaire" souhaité par Emmanuel Macron et qui devrait permettre la levée progressive des restrictions de déplacement et d’accès à certains lieux et événements.

Également discuté au sein de l’Union européenne, le pass sanitaire devrait être mis en place d’ici fin juin dans les 27 pays membres afin de faciliter les déplacements de celles et ceux ayant été vaccinés. A défaut, les Européens devront pouvoir présenter les résultats d’un test PCR ou antigénique rapide, ou bien prouver qu’ils sont immunisés après une infection antérieure à la Covid-19.

Mercredi 14 avril, les ambassadeurs des 27 États membres ont fixé à un an la durée d'application d'un règlement sur le certificat sanitaire préparé par la Commission européenne. Il est désormais négocié avec les eurodéputés.

Interrogé dimanche sur BFMTV, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a assuré que le pass sanitaire "ne sera pas déclaratif" et devrait, par exemple, se faire sur le résultat d’une prise de sang qui assurera l’immunité acquise. Ce pass pourra concerner tous ceux qui le souhaitent, y compris les enfants, mais restera "volontaire".