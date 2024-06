Angine, cystite : des antibiotiques maintenant prescrits directement en pharmacie

L'ESSENTIEL D’ici les prochaines semaines, les pharmaciens pourront délivrer des antibiotiques pour les angines bactériennes et les cystites sans avoir besoin d’ordonnance médicale.

Le pharmacien devra pratiquer un test rapide d’orientation du diagnostic avant de donner un médicament en cas d’angine bactérienne ou de cystite.

Ce dispositif devrait commencer d’ici 15 jours, le temps que les premiers pharmaciens réalisent les formations en ligne nécessaires pour délivrer les médicaments sans ordonnance.

À l’issue de deux formations, les pharmaciens pourront désormais délivrer des antibiotiques en cas de test positif pour l’angine bactérienne ou les cystites, selon la publication d’un décret au Journal officiel, ce 18 juin. Cette mesure intervient dans le cadre de la loi sur le financement de la Sécurité sociale 2024, adoptée fin 2023 par le Parlement.

Quelles sont les conditions pour obtenir un antibiotique en pharmacie ?

Plusieurs conditions doivent cependant être respectées pour obtenir ce type d’antibiotiques sans ordonnance. Les patients devront notamment être âgés de plus de dix ans pour bénéficier d’un antibiotique contre l’angine bactérienne, et la délivrance en cas de cystite sera possible pour les femmes âgées de 16 à 65 ans, qui ne présentent pas de fièvre.

Avant de délivrer un médicament, le pharmacien devra pratiquer un test rapide d’orientation du diagnostic. Si le test est positif, ce professionnel délivrera un antibiotique avec la posologie adaptée. Il sera rémunéré 10 euros en cas de test négatif, et 15 euros si le test est positif.

Deux formations nécessaires pour délivrer les antibiotiques sans ordonnance

Lors d’un entretien accordé à l’Agence France-Presse (AFP), Philippe Besset, président de la Fédération des pharmaciens de France, a indiqué que les premières délivrances directes en officines pourraient débuter "d’ici quinze jours". "Les pharmaciens vont devoir faire deux formations en ligne. Ils devront s'enregistrer auprès de l'agence régionale de santé pour être habilités à faire ces prises en charge d'affection", a-t-il décrit à France Info.

Ce dispositif a pour objectif de soulager la charge de travail des médecins généralistes, surtout dans ce contexte particulier de désertification médicale. Néanmoins, ils sont nombreux à s'être opposés à cette mesure par crainte des erreurs de diagnostic. "Nous devrons envoyer par messagerie sécurisée de santé notre acte aux médecins traitants pour qu'ils soient informés de la prise en charge de son patient", a cependant rassuré Philippe Besset.