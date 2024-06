Décès de Francine Leca, première femme chirurgienne cardiaque de France

L'ESSENTIEL Francine Leca, la première femme française chirurgienne cardiaque, est décédée à l‘âge de 86 ans.

En 1996, elle avait fondé l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Plus de 5.000 enfants ont été soignés grâce à l'association.

Francine Leca est décédée à l’âge de 86 ans. Elle était la première femme devenue chirurgienne cardiaque en France. Samedi 15 juin, son décès a été annoncé par l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qu’elle avait fondé en 1996.

Francine Leca : une passion pour la cardiologie

Sur son site, l’association renvoie vers une bande dessinée publiée en avril 2024 dans le magazine Images Doc. L’histoire retrace le parcours de Francine Leca. En 1968, elle est élève en septième année de médecine et pense s’orienter vers la chirurgie de la main, lorsqu’elle assiste pour la première fois à une opération à cœur ouvert à l’hôpital Laennec (7e arrondissement de Paris). Au micro de RCF, en février 2022, elle racontait avoir ressenti à ce moment-là un "coup de foudre, le vrai, celui qui vous cloue sur place, qui vous bouleverse totalement".

La jeune interne décide alors de s’orienter vers la chirurgie cardiaque. En 1971, elle devient la première femme à exercer le métier en France. Plus tard, elle choisit d’opérer uniquement des enfants. "Un enfant qui naît avec une malformation cardiaque a généralement peu d’années à vivre et il les vit mal, précisait-elle sur le site de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Seule la chirurgie qui va réparer son cœur peut lui permettre de survivre dans de bonnes conditions. Mais ce geste, essentiel, doit être entouré. Avant : il faut que le diagnostic et l’indication opératoire soient précis. Après : il faut que l’enfant soit suivi médicalement."

Comment est née l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, fondée par Francine Leca ?

En 1995, alors en poste à l’hôpital Laennec, la chirurgienne reçoit le courrier d’un père de famille iranien : son fils est malade du cœur et ne peut être opéré en Iran. Mais la direction de l’hôpital, en France, refuse de le faire venir à cause des coûts élevés. Le cas de cet enfant est un déclic pour Francine Leca : elle reçoit un premier don qui va l’aider à fonder l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. En juillet 1996, la première mission démarre : deux enfants arrivent de Moldavie pour se faire opérer à Paris.

"Mécénat est né en 1996 d’un constat très simple : nous avons entre les mains un pouvoir 'magique', celui de savoir réparer les cœurs et de donner ainsi une seconde naissance à tant d’enfants, précisait-elle sur le site de l'association. Mais cette chirurgie coûte très cher, et de par le monde, beaucoup n’y auront pas droit." Plus de 5.000 enfants ont été soignés grâce à l’association. Ils sont pris en charge dans une dizaine de villes en France et en Suisse et hébergés par des familles d'accueil.

Francine Leca, une chirurgienne proche de ses patients

Au cours de sa carrière, Francine Leca est par la suite devenue cheffe des services de chirurgie cardiaque des hôpitaux Laennec et Necker, des postes qu’elle a occupés pendant 17 ans. Elle confiait être "restée proche de beaucoup de ses anciens patients qu'elle avait opéré petits", comme le rappelle Pascale Grais-Lacour, qui a travaillé durant 45 ans à ses côtés, dans une interview à France Info. "Elle disait : 'Je ne suis pas un ouvre-boîte, j'opère mes patients et je les suis."