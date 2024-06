Boire du café, la solution pour contrecarrer les effets de la position assise au travail ?

L'ESSENTIEL Les effets du café pourraient prévenir les dommages associés à la position assise prolongée au travail.

Les personnes assises au moins six heures par jour à leur bureau auraient 33% de risques en moins de décéder prématurément s’ils boivent deux à trois tasses de café par jour.

Les anti-inflammatoires contenus dans le café pourraient réduire les risques résultant de la sédentarité.

Le café pourrait-il prévenir les risques liés à la sédentarité et au manque d’activité ? C’est en tout cas ce que suggère une récente étude de l’université de Soochow (Chine). Les personnes sédentaires et inactives sont notamment plus à risque de souffrir de maladies cardiovasculaires, d’hypertension ou d’obésité. Près de "95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d’activité physique ou un temps trop long passé assis", selon une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), publiée en 2022.

Sédentarité et mortalité : un risque moins élevé pour les consommateurs de café

Dans cette recherche parue dans la revue BMC Public Health, les scientifiques ont analysé des données relatives au mode de vie de 10.000 adultes américains sur une période de dix ans. Les participants ont été interrogés sur le nombre d’heures qu’ils passaient assis au quotidien, et sur leur consommation hebdomadaire de café.

Résultats : les salariés qui passaient au moins six heures par jour assis à leur bureau avaient 33 % de risques en moins de décéder prématurément s’ils buvaient deux à trois tasses de café par jour par rapport à leurs collègues qui n’en consommaient pas.

L’action anti-inflammatoire du café protégerait contre les dommages de la sédentarité

Face à ce constat, les chercheurs ont émis une hypothèse : les puissants effets anti-inflammatoires du café pourraient compenser les dommages associés à la sédentarité. En effet, l’inactivité physique peut engendrer une inflammation au sein des organes et des tissus du corps, ce qui ralentit le métabolisme de base, réduit la capacité de l’organisme à contrôler la glycémie ainsi que la pression artérielle. "Le café est riche en substances bioactives, et il est de plus en plus évident qu'il peut réduire la mortalité due aux maladies chroniques grâce à ses puissantes propriétés", ont conclu les auteurs de l’étude.