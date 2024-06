Les maladies transmises par les moustiques sont en hausse dans l’UE

L'ESSENTIEL Les maladies liées aux moustiques sont en augmentation dans l’Union européenne.

C’est notamment le cas de la dengue et du virus du Nil occidental.

La propagation du moustique tigre et le réchauffement climatique sont en cause.

Les cas de maladies liées aux moustiques sont en augmentation en Europe. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) l’annonce dans un communiqué paru le 11 juin. "Les derniers chiffres de l’Union Européenne / Espace Economique Européen montrent une tendance à la hausse continue du nombre de cas de dengue importés des régions endémiques de la dengue, ainsi qu'un nombre croissant d'épidémies locales d'infections par le virus du Nil occidental et de dengue au sein de l’UE/EEE", précise le texte. La notion de cas importés désigne les personnes contaminées en dehors du territoire, à l’inverse des épidémies locales.

Une augmentation des contaminations locales par la dengue et le virus du Nil occidental

En 2023, l’agence a ainsi enregistré 130 cas "locaux" de dengue sur le territoire, contre 71 l’année précédente. "Il s'agit d'une augmentation significative par rapport à la période de dix ans 2010-2021, où le nombre total de cas acquis localement était de 73 pour toute la période", note l’organisme. Les cas importés sont en très forte augmentation : plus de 4.900 cas en 2023, contre 1.572 en 2022. "Il s'agit du plus grand nombre de cas de dengue importés signalés depuis le début de la surveillance au niveau de l'UE en 2008", précise-t-il.

En ce qui concerne le virus du Nil occidental, 713 cas contractés localement ont été recensés en 2023 dans 123 régions de neuf pays européens, contre 1.133 l’année précédente. Si les contaminations semblent moins nombreuses, de plus en plus de zones sont concernées par le virus. "Le nombre de régions touchées est le plus élevé depuis le pic en 2018, ce qui indique une large circulation géographique du virus", estime l’ECDC.

Comment expliquer la hausse des cas de maladie transmise par les moustiques ?

Cette augmentation est notamment liée à la propagation du moustique tigre, appelé Aedes albopictus, dans de nombreux pays européens. Il transmet la dengue, la fièvre jaune, Zika et le chikungunya. Quant au moustique Culex pipiens, responsable de la propagation du virus du Nil occidental, il est originaire d'Europe et présent dans toute la région.

Mais les spécialistes de l’ECDC craignent que ces deux espèces de moustiques se répandent encore davantage dans les années à venir. "L'Europe voit déjà comment le changement climatique crée des conditions plus favorables pour que les moustiques envahissants se propagent dans des zones auparavant non touchées et infectent plus de personnes par des maladies telles que la dengue, estime Andrea Ammon, directrice de l'ECDC. L'augmentation des voyages internationaux en provenance des pays endémiques de la dengue augmentera également le risque de cas importés, et inévitablement aussi le risque d'épidémies locales."

Comment se protéger du moustique et des maladies qu’il propage ?

Pour réduire ce risque, l’ECDC appelle au développement d’outils efficaces de lutte contre les moustiques, sans danger pour l’environnement. L’organisme rappelle aussi que des réflexes simples comme l'élimination de l'eau stagnante dans les jardins et les balcons où se reproduisent des moustiques, sont efficaces. "Les mesures de protection individuelle pour réduire le risque de piqûres de moustiques comprennent le port de vêtements qui couvrent la majeure partie du corps, l'utilisation d'un répulsif contre les moustiques, l'utilisation de moustiquaires de fenêtre/porte, et le sommeil dans des chambres climatisées", ajoute-t-il.