Un œuf de poule sans risque allergique a été créé par des Japonais

L'ESSENTIEL Des chercheurs japonais ont créé des œufs sans allergènes.

En éditant le génome de la poule, ils ont réussi à supprimer l’ovomucoïde, la protéine responsable de la majorité des allergies.

Les premiers essais sont encourageants, mais d’autres tests doivent être réalisés avec plus de participants.

Gâteaux, flans, sauces, tartes : pour de nombreuses personnes, la consommation de ces produits est impossible. Les individus allergiques aux œufs doivent adapter leur alimentation et surveiller les ingrédients de chaque plat. Cela pourrait peut-être changer un jour : des chercheurs japonais ont créé un œuf de poule sans allergène. Cette équipe de l’université d’Hiroshima l’explique dans la revue Food and Chemical Toxicology.

Ovomucoïde, une protéine responsable des allergies aux œufs

"Les allergies aux œufs de poule sont parmi les plus courantes chez les enfants, rappellent-ils dans un communiqué. (…)Les allergies au blanc d’œuf peuvent provoquer divers symptômes, notamment des vomissements, des crampes d’estomac, des problèmes respiratoires, de l’urticaire et des gonflements." L’allergie est généralement provoquée par une protéine spécifique de l’œuf, appelée ovomucoïde.

Elle est le point de départ de cette innovation scientifique : en 2020, les chercheurs japonais ont réussi à créer des poules, capables de pondre des œufs sans ovomucoïde, grâce à des techniques d’édition du génome. L’œuf modifié a été baptisé OVM-knockout.

Des œufs sans danger pour les personnes allergiques

"Pour utiliser les œufs de poule OVM-knockout comme aliment, il est important d'évaluer leur sécurité alimentaire", soulève Ryo Ezaki, professeur adjoint à la Graduate School of Integrated Sciences for Life de l'Université d'Hiroshima. Dans cette étude, le scientifique et son équipe ont examiné la présence de la protéine dans cet œuf modifié. Ils ont utilisé plusieurs outils d’analyse génétique afin de vérifier la sécurité des œufs et l’absence d’allergènes. "Les œufs pondus par des poules knock-out OVM ne présentaient aucune anomalie évidente", observe-t-il. Selon l’équipe, ces résultats démontrent que "les œufs pondus par cette poule knock-out OVM résolvent le problème des allergies alimentaires et vaccinales".

Œuf sans allergène : de nouvelles perspectives pour les personnes allergiques

Dans un article, le média NHK raconte l’histoire de Mukuge Tomoki, un petit garçon de trois ans, qui a participé à un essai mené par les chercheurs d’Hiroshima. Il est sévèrement allergique aux œufs : les médecins estiment que, dans certains cas, la consommation d’œufs pourrait lui être fatale. Lors de l’essai, les scientifiques lui ont fait consommer une poudre à base d’œuf OVM-Knockout. La quantité correspondait à 1/25e d’un œuf, la dose nécessaire pour déclencher une réaction allergique chez lui. "Un médecin l'a surveillé pour déceler tout changement, raconte la télévision japonaise. Mais deux heures se sont écoulées et Tomoki n'a montré aucun symptôme allergique." Pour le garçon et sa mère, Erika, cette expérience ouvre de nouvelles perspectives. "Je veux manger des œufs, a-t-il confié. Je veux ouvrir un œuf et faire un œuf au plat."

Avant qu'il puisse le faire, l’équipe scientifique de l’université d’Hiroshima devra poursuivre ses travaux. De futurs essais, avec davantage de participants, sont prévus et devraient être terminés en 2026. Les chercheurs travaillent aussi à l’amélioration de la texture des œufs modifiés, qui sont légèrement plus fermes que des œufs "classiques" lorsqu’ils sont cuits. Ils collaborent aussi avec Kewpie, une entreprise japonaise spécialisée dans la mayonnaise, pour mettre au point une future sauce mayo sans risque allergique.