Françoise Hardy : quel cancer a emporté l'icône des sixties ?

L'ESSENTIEL Françoise Hardy est décédée mardi 11 juin 2024, à 80 ans.

En 2004, la chanteuse avait été diagnostiquée de la maladie de Hodgkin, un cancer du système lymphatique.

Onze ans plus tard, elle a développé un cancer du larynx.

Françoise Hardy s’en est allée. Son fils, Thomas Dutronc, l’a annoncé sur son compte Instagram, mardi 11 juin. L’icône des sixties est décédée à l’âge de 80 ans. Elle se battait contre la maladie depuis de nombreuses années. Un cancer du larynx l’a emportée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thomas Dutronc (@thomas.dutronc)

La maladie de Hodgkin : une forme de cancer du système lymphatique

En 2004, la chanteuse avait été diagnostiquée de la maladie de Hodgkin, un cancer du système lymphatique. La pathologie est liée à "la prolifération incontrôlée de lymphocytes B anormaux appelés cellules de Reed-Sternberg", précise l’Institut Gustave-Roussy. Cela entraîne une augmentation de la taille des ganglions lymphatiques souvent au niveau du cou. "Cela s’accompagne dans certains cas d’une perte de poids, d’une fatigue, de sueurs nocturnes, de fièvre et de démangeaisons", souligne l’Institut. La prise en charge repose sur la radiothérapie et la chimiothérapie. Cette dernière avait permis à Françoise Hardy de vaincre la maladie.

La chanteuse souffrait d’un cancer du larynx depuis 2015

En 2015, elle rechute et est diagnostiquée d’un cancer du larynx. Cet organe de l’appareil respiratoire relie la gorge et les poumons. Il abrite notamment les cordes vocales. "Les cancers du larynx se manifestent très souvent par une modification de la voix qui dure pendant plus de 3 semaines (dysphonie), précisent les Hospices civils de Lyon. C’est un symptôme précoce lorsqu’il y a une atteinte des cordes vocales. Il peut aussi se manifester par une gène à la déglutition, une douleur persistante, parfois une gêne respiratoire (dyspnée)."

Traitement du cancer et effets secondaires : un "cauchemar" pour Françoise Hardy

En décembre dernier, la chanteuse s’était confiée sur ses souffrances dans une interview à Paris Match. "Depuis mes dernières et récentes radiothérapies, je vais mal car mon œil droit voit tout très flou et est douloureux, décrivait-elle. Ma narine du même côté est tout le temps bouchée. La bouche et l'arrière-gorge sont encore plus asséchées. C'est un cauchemar." Sa vue abîmée l’empêchait de lire, de regarde des films ou la télévision, et elle confiait que "ses" 55 radiothérapies avaient eu des conséquences sur sa mémoire et son mental. Au journaliste qui lui demandait ce qu’il pouvait lui souhaiter, la chanteuse avait répondu : "Partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer."

Françoise Hardy avait interpellé Emmanuel Macron sur la fin de vie

Le 17 décembre, Françoise Hardy avait interpellé le président de la République, Emmanuel Macron, sur la fin de vie. Dans une lettre publiée dans La Tribune, elle lui avait demandé de faire preuve "d'empathie" et de permettre "aux Français très malades et sans espoir d’aller mieux de faire arrêter leur souffrance quand ils savent qu'il n’y a plus aucun soulagement possible".