Françoise Hardy évoque sa «vie cauchemardesque» avec la maladie

L'ESSENTIEL Françoise Hardy est connue des Français depuis les années 60.

Elle a aujourd'hui 78 ans.

"J'aimerais parfois partir pendant mon sommeil et ne pas me réveiller". Atteinte d’un cancer du larynx, la chanteuse Françoise Hardy s’est confiée sur son état de santé dans le Journal du Dimanche publié le 3 juillet.



Absence définitive de salive

"Depuis mes 45 radiothérapies, l'absence définitive de salive et le manque d'irrigation du crâne et de toute la zone ORL ont rendu ma vie cauchemardesque", raconte l'interprète de la célèbre chanson "Tous les garçons et les filles". "Je passe au moins cinq heures par jour à m'alimenter et suis toujours menacée d'hémorragies nasales à cause de mes narines trop sèches et ­obstruées malgré l'huile dont je les tapisse plusieurs fois par jour", poursuit la mère de Thomas Dutronc, qui avait déjà été touchée par un cancer du système lymphatique.

La bouche, le pharynx et le larynx constituent les voies aéro-digestives supérieures (VADS), car ce sont des conduits qui permettent le passage d'une part de l'air et d'autre part des aliments. "Les cancers des voies aéro-digestives supérieures (VADS) sont fréquents en France, avec 21 000 nouveaux cas par an", explique la Ligue contre le cancer. "Le tabac et l’alcool sont responsables de 90 % de ces pathologies", poursuit-elle.

Diagnostic

Le diagnostic se fait par l'examen des biopsies obtenues lors d'un examen endoscopique. "Plus le cancer de la lèvre, de la bouche ou du larynx est détecté précocement, plus les chances de guérir sont élevées", précisent les experts.