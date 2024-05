Journée mondiale sans tabac : les plateformes digitales incitent les jeunes à fumer

L'ESSENTIEL La consommation de tabac constitue la première cause de mortalité évitable en France, avec 75.000 décès chaque année.

Une nouvelle enquête montre l’influence négative des plateformes digitales sur la consommation de cigarettes des jeunes adultes (18 – 34 ans).

Près d'1/3 des 18-34 ans (32 %) trouvent "attrayants" les acteurs, influenceurs et personnages de jeux vidéo qui fument.

A l’occasion de cette journée sans tabac, la Ligue contre le cancer publie les résultats d’une nouvelle enquête YouGov qui montre l’influence négative des plateformes digitales sur la consommation de cigarettes des jeunes adultes (18 – 34 ans).

Le tabac est visible sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et les jeux vidéo

Au cours de ces six derniers mois, 85 % des jeunes Français de 18-34 ans disent avoir été exposés à des scènes, des vidéos ou des photos montrant une consommation de tabac à travers un ou plusieurs canaux numériques.

Dans le détail, on observe que les scènes de consommation de tabac sont plus visibles sur les réseaux sociaux (63 %), puis sur les plateformes de streaming (52 %) et ensuite sur les sites de jeux vidéo (39 %).

Près d'1/3 des 18-34 ans (32 %) trouvent "attrayants" les acteurs, influenceurs et personnages de jeux vidéo qui fument. En moyenne, 46 % sont d'accord pour dire que l'exposition au tabac à travers les plateformes digitales leur donne envie de fumer. Cette proportion passe à 70 % pour les jeunes consommateurs.

Plateformes digitales : les jeunes hommes plus exposés au tabac

On observe des différences de comportement au sein de la tranche d’âge de l’échantillon. Par exemple, les jeunes de la génération Z (18-24 ans) sont plus nombreux (93 %) à avoir été exposés à la consommation de tabac au cours de ces six derniers mois que ceux de la génération Y (25 - 34 ans). Ils sont également plus nombreux (56 %) à avoir envie de fumer à la suite du visionnage d'une scène montrant une consommation de tabac comparé aux 25-34 ans (40 %).

"On note que les jeunes hommes sont globalement plus exposés (89 %) au tabac via des plateformes digitales que les jeunes femmes (81 %)", ajoutent les auteurs de l’enquête.

"On constate par ce sondage que les plateformes digitales constituent une source de mise en valeur des produits tabagiques qui donnent envie aux jeunes de fumer. Les plateformes et les producteurs de contenus portent collectivement la responsabilité de cette incitation alors qu’ils devraient tout faire pour en protéger les jeunes", souligne le Dr Emmanuel Ricard, délégué au service de prévention et promotion du dépistage de la Ligue contre le cancer.

Le tabac est toujours la première cause de mortalité évitable en France

Au cours des dernières années, le tabagisme a considérablement diminué chez nos adolescents (de 25,1 % de fumeurs quotidiens parmi les jeunes de 17 ans à 15,6 % en 2022).

La consommation de tabac constitue néanmoins toujours la première cause de mortalité évitable en France, avec 75.000 décès chaque année.