Alzheimer : un supplément utilisé par les culturistes protège du déclin cognitif

L'ESSENTIEL Le HMB est un supplément utilisé pour augmenter la masse musculaire.

Une étude sur des souris a montré que ce supplément réduit les plaques amyloïdes, responsables de la maladie d'Alzheimer.

D'autres recherches devront être menées pour vérifier que ces résultats sont avérés chez l'Homme.

Le HMB (ou calcium β-hydroxy-β-méthylbutyrate), très prisé des bodybuilders, n'agirait pas que sur les muscles, mais aussi sur le cerveau. Selon une étude de la Rush University (Chicago), ce supplément qui complète fréquemment le régime alimentaire des amateurs de musculation pourrait protéger la mémoire et prévenir la maladie d'Alzheimer.

Démence : le HMB réduirait les plaques amyloïdes

Des scientifiques de la Rush University ont découvert que le calcium β-hydroxy-β-méthylbutyrate (HMB) pourrait aider à protéger la mémoire, réduire les plaques amyloïdes et prévenir le développement de la maladie d'Alzheimer. Ils sont arrivés à cette conclusion après avoir étudié des souris atteintes de cette pathologie neurodégénérative. Les résultats ont montré que le HMB réduit avec succès les plaques et augmente également les facteurs de croissance neuronale protégeant ainsi la mémoire.

"Notre étude a révélé qu'après une absorption orale, le HMB pénètre dans le cerveau pour augmenter les protéines bénéfiques (facteurs neurotrophes NDLR), restaurer les connexions neuronales et améliorer la mémoire et l'apprentissage chez les souris atteintes d'une pathologie de type Alzheimer, comme les plaques et les enchevêtrements", a déclaré dans un communiqué l'auteur principal des travaux, Dr Kalipada Pahan, professeur de neurologie, biochimie et pharmacologie au RUSH Medical College. Ces résultats suggèrent que le supplément pourrait jouer un rôle important dans la protection et la restauration des fonctions cognitives altérées par la maladie d'Alzheimer.

HMB : une possible avancée dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer



Les auteurs des travaux ont également remarqué que le HMB stimule dans le cerveau un récepteur hormonal nucléaire, appelé PPARα, régulant le transport des acides gras. En l'activant, il favorise la production de facteurs de croissance neuronale. Cela aide à protéger et à régénérer les neurones, essentiels pour la mémoire et l'apprentissage ainsi que pour la prévention de la démence.



"Si les résultats observés sur les souris ayant pris du HMB sont reproduits chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, cela ouvrirait une voie prometteuse de traitement de cette maladie neurodégénérative dévastatrice", a conclu l'auteur de l'étude parue dans Cell Reports.