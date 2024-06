Les bienfaits de la banane pour l'organisme

L'ESSENTIEL La banane est le deuxième fruit le plus consommé par les Français.

Les bananes contiennent de nombreux nutriments et sont faciles à digérer.

Elles offrent de nombreux bienfaits pour la santé.

La banane est le deuxième fruit le plus répandu dans les assiettes des Français, après la pomme, avec une consommation annuelle par habitant supérieure à 11,2 kg. Pour le Dr Elyse Homan, nutritionniste à la Cleveland Clinic c’est une excellente chose. Les bananes sont "pleines de nutriments et faciles à digérer. Très peu de gens ont des problèmes pour digérer les bananes", expose-t-elle sur le site de l'établissement américain.

Une banane mûre de taille moyenne contient 105 calories, 1 g de protéines, 28 g de glucides et moins de 1 g de graisses. Sa richesse nutritionnelle procure de nombreux bienfaits à l'organisme.

La banane est riche en fibres et améliore la digestion

Dans une banane on trouve environ 3 g de fibres, ce qui représente près de 10 % des besoins nutritionnels quotidiens. Ces nutriments sont reconnus pour améliorer la digestion en augmentant le volume des selles et en participant à la régulation de la fonction intestinale.

Cependant, les fibres ne sont pas uniquement utiles à l'intestin. "Les chercheurs qui ont examiné les données de près de 200 études ont découvert que les personnes qui mangeaient de 25 à 29 g de fibres par jour avaient jusqu'à 30 % de risque en moins de cancer colorectal, de cardiopathie, d’hypertension artérielle, de taux de cholestérol élevé, d’accident vasculaire cérébral ou encore de diabète de type 2", détaille la Cleveland Clinic.

La banane renforce le système immunitaire

Les bananes sont aussi une bonne source de vitamine C, elles en contiennent environ 10 mg. Egalement connu sous le nom d'acide ascorbique, ce nutriment contribue à absorber le fer et à renforcer le système immunitaire pour combattre les maladies.

De plus, la vitamine C aide à combattre les radicaux libres qui s'accumulent dans l'organisme et endommagent les cellules.

La banane apporte des vitamines B6

"Une banane vous donnera un quart à un tiers de la vitamine B6 dont vous avez besoin en une journée", précise la diététicienne Elyse Homan. C'est l’un des fruits qui contient le taux le plus élevé du nutriment.

La vitamine B6 intervient dans le métabolisme des acides aminés et la synthèse des neurotransmetteurs. Elle est ainsi impliquée dans les processus métaboliques, le bon fonctionnement du système nerveux ainsi que la régulation de l'appétit et du sommeil.

La banane lutte contre l’hypertension artérielle

La banane fournit environ 422 mg de potassium, soit un peu plus de 10 % de l'apport quotidien recommandé (3.500 mg pour les adultes). Il est essentiel au bon fonctionnement de plusieurs organes, dont le cœur et les reins. L'un des rôles principaux du potassium est de maintenir une tension artérielle saine.

La nutritionniste américaine ajoute que le potassium "profite également à votre système vasculaire - le réseau de vaisseaux sanguins et de vaisseaux lymphatiques qui traverse les tissus et les organes de votre corps - et réduit votre risque de cardiopathie, d'insuffisance rénale et d’accident vasculaire cérébral".

La banane, riche en magnésium, améliore la glycémie

Une banane moyenne contient près de 32 mg de magnésium, soit environ 8 à 10 % des besoins journaliers d’un adulte. Selon l’Anses, ce minéral est impliqué dans plus de trois cents systèmes enzymatiques. Il participe également à de nombreuses fonctions physiologiques, telles que la régulation du taux de sucre dans le sang, la pression artérielle et la production des protéines. Il contribue à la bonne santé des os ou encore aux fonctions musculaires et nerveuses.

"J'entends souvent des patients dire qu'ils évitent les bananes, car ils ont entendu dire que le fruit est trop riche en sucre", rapporte le Dr Homan. Toutefois, elle estime que "les avantages pour la santé des antioxydants et des fibres l'emportent sur le sucre naturel". Pour ceux qui s'inquiètent de leur glycémie, elle conseille "d'associer les bananes à une source de protéines comme le beurre de cacahuète ou un produit laitier pour un meilleur contrôle".