Dépression : la banane aussi efficace que le prozac ?

Les États-Unis viennent d’autoriser la mise sur le marché d’un nouveau médicament pour lutter contre la dépression et l’anxiété. Le mois dernier, la Food and Drug Administration (FDA) a donné son feu vert pour un traitement qui contient des éléments provenant de la banane de Taïwan aux bienfaits thérapeutiques. Celui-ci pourrait également se révéler efficace contre l’insomnie. C'est la première fois qu'une Agence officielle valide le déploiement de ce traitement.

La peau de banane favorise l’endormissement

Le médicament contient des étamines - l'appareil reproducteur mâle chez les plantes - et de la peau de banane. Mis au point par la société taïwanaise TCI, il utilise un procédé d'extraction ultrasonique à froid et comprend également des ingrédients similaires à ceux contenus Prozac. Ce procédé a par la même occasion été breveté par l'entreprise et a été baptisé “Happy Banana”.

Des études menées sur des animaux ont révélé que les extraits de peau de banane administrés par voie orale ont des fonctions contre l’anxiété et la dépression. D’autres recherches ont également montré que les peaux de banane peuvent améliorer l'expression des gènes associés à la voie métabolique du tryptophane - un acide aminé -, favoriser la production de sérotonine et de mélatonine dans le corps. Tout cela permet de favoriser l’endormissement.

Les étamines empêchent l’hypertrophie de la prostate

Les étamines ont démontré au travers de diverses études, ont noté les chercheurs de TCI dans un communiqué, leur capacité à empêcher l'hypertrophie de la prostate. Cet effet est important alors que près de deux adultes de plus de 60 ans sur trois sont concernés par l'hypertrophie de la prostate.