Manger des bananes, la solution pour améliorer la santé cardiaque des femmes !

L'ESSENTIEL Le potassium aide l'organisme à excréter davantage de sodium dans les urines.

Les avocats et le saumon sont également des aliments riches en potassium.

Une consommation élevée de sel est associée à une pression artérielle élevée et à un risque accru de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral.

"Une alimentation à haute teneur en potassium est liée à une pression artérielle plus basse et à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires. On ignore si ces associations diffèrent entre les hommes et les femmes et si elles dépendent de l'apport quotidien en sodium", peut-on lire dans des travaux publiés dans la revue European Heart Journal.

24.963 participants

Dans le cadre de cette étude, des chercheurs du centre médical universitaire d'Amsterdam, aux Pays-Bas, ont recruté 24.963 personnes âgées de 40 à 79 ans (11.267 hommes et 13.696 femmes) entre 1993 et 1997. Les participants ont dû remplir un questionnaire sur leurs habitudes de vie. Leur tension artérielle a été mesurée par l’équipe et un échantillon de leur urine a été prélevé. "Le sodium et le potassium dans les urines ont été utilisés pour estimer l'apport alimentaire", ont précisé les scientifiques.

Une faible tension artérielle

D’après les résultats, une alimentation riche en potassium, plus précisément la consommation de bananes, était associée à une pression artérielle plus faible, en particulier chez les femmes ayant une consommation élevée de sel. Chez les hommes, il n’existait aucune association entre le potassium et la pression artérielle.

Au cours du suivi d’environ 19 ans, 13.596 volontaires ont été hospitalisés ou sont décédés à cause d'une maladie cardiovasculaire. Dans l'ensemble de la recherche, les personnes ayant un apport plus élevé en potassium présentaient un risque d'événements cardiovasculaires inférieur de 13 %.

Le potassium protège le cœur

"Les résultats suggèrent que le potassium aide à préserver la santé cardiaque, mais que les femmes en bénéficient davantage que les hommes. L’association entre le potassium et les événements cardiovasculaires était la même quelle que soit la consommation de sel, ce qui suggère que le potassium a d'autres moyens de protéger le cœur en plus de l'augmentation de l'excrétion de sodium", a déclaré Liffert Vogt, un des auteurs des travaux, dans un communiqué.