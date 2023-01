Dysmorphie musculaire : de plus en plus de jeunes hommes en souffrent

L'ESSENTIEL La dysmorphophobie serait plus fréquente chez la femme.

Les participants qui ont déclaré être asiatiques ou issus d’une minorité sexuelle (homosexuels, lesbiennes, bisexuels…) étaient plus enclins à présenter des symptômes de dysmorphie musculaire plus importants.

Ce n'est un secret pour personne : les attentes de la société peuvent avoir un impact sur les jeunes et la façon dont ils se perçoivent. Afin de correspondre aux normes actuelles, des adolescents et jeunes adultes adoptent des comportements à risque, tels que faire des exercices intenses de musculation et prendre des stéroïdes, pour être plus musclés. Cela peut entraîner la survenue d’un trouble psychologique appelé "dysmorphie musculaire".

Quand le fait d’avoir un corps toujours plus développé tourne à l’obsession

Selon le Manuel MSD, les personnes qui souffrent de dysmorphie musculaire développent une obsession centrée sur le fait que leur corps n'est pas suffisamment svelte et musclé. "Les patients peuvent décrire les parties de leur corps qu'ils détestent comme laides, peu attrayantes, déformées, hideuses ou monstrueuses", peut-on lire sur le site. Les précédentes recherches sur ce trouble ont été menées auprès de groupes spécifiques, tels que des bodybuilders. Moins de cohortes ont été réalisées auprès de diverses populations. C’est pourquoi des scientifiques de l’université de Toronto (Canada) ont récemment effectué une étude parue dans la revue Body Image.

Une détresse psychologique et sociale chez les jeunes hommes

Dans ces travaux, ils ont examiné les facteurs de risque potentiels de dysmorphie musculaire chez les jeunes adultes. Pour cela, ils ont recruté 2.256 adolescents canadiens. "Nous avons constaté que les adolescents et les jeunes hommes présentaient davantage de symptômes et de comportements de dysmorphie musculaire. Cette découverte continue de souligner qu’ils sont influencés par le fait d’avoir un corps musclé, qu'ils s'efforcent de l'obtenir et qu'ils éprouvent une détresse psychologique et sociale en conséquence", a signalé Kyle T. Ganson, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

Dysmorphie musculaire : l’utilisation dangereuse de stéroïdes anabolisants et androgènes

D’après les résultats, les symptômes de dysmorphie musculaire étaient plus fréquents chez ceux qui ont déclaré avoir utilisé des stéroïdes anabolisants et androgènes. Pour rappel, ces substances sont très efficaces pour augmenter la masse musculaire, mais elles sont dangereuses.

"Dans l'ensemble, nos recherches soulignent que nous devons intégrer les symptômes de la dysmorphie musculaire dans les futures campagnes sur l'image corporelle et les troubles de l'alimentation, en particulier compte tenu de la probable augmentation résultant de la pandémie", a déclaré Kyle T. Ganson. Les auteurs indiquent que les professionnels de santé doivent être conscients de la fréquence élevée des symptômes de ce trouble.