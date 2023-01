Vous faites plus vieux que votre âge ? Cela peut indiquer des problèmes de santé

L'ESSENTIEL Selon l’Assurance maladie, en France, on estime que 39 % des femmes souffrent d’ostéoporose autour de l’âge de 65 ans.

Chez celles âgées de 80 ans et plus, cette proportion monte à 70 %.

Certains font plus jeunes que leur âge, alors que d’autres paraissent plus âgés. Des chercheurs ont voulu vérifier si cela avait un impact sur la santé. Leurs travaux ont été publiés dans la revue British Journal of Dermatology.

Faire plus jeune que son âge serait associé à une meilleure santé

Pour cela, ils ont étudié les données de 2.679 hommes et femmes, âgés de 51 à 87 ans avec un âge médian de 65,8 ans. Pour mesurer l’âge qu’ils faisaient physiquement, les scientifiques les ont photographiés de face et de profil, sans aucun maquillage, crèmes ou bijoux. Un groupe de 27 personnes a ensuite dû estimer l’année de naissance de chacun des participants, avec comme seuls éléments, les clichés.

Une fois cela fait, les chercheurs ont catégorisé les participants en fonction de leur âge perçu et ont étudié les données de leur mode de vie - indice de masse corporel, consommation de tabac, exposition aux rayons ultraviolets (UV) - et de leur santé, notamment les affections rénales, cardiovasculaires, pulmonaires, les problèmes de santé musculaire, osseux, oculaires, la perte auditive et la déficience cognitive.

Moins de risques de maladies comme l’ostéoporose ou la BPCO

Ainsi, les scientifiques ont observé que les personnes qui faisaient plus jeune que leur âge avaient moins de problèmes de santé. Celles qui faisaient 5 ans de moins avaient en moyenne moins de risques de souffrir d'ostéoporose (maladie diffuse du squelette caractérisée par une diminution de la densité osseuse), de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), une maladie pulmonaire chronique, de troubles de l'audition, de cataracte, une maladie oculaire, et avaient également de meilleurs résultats aux tests cognitifs. En revanche, il n’y avait aucun lien avec l’arthrose ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge (ou DMLA), une maladie qui touche la rétine.

"Si vous paraissez plus jeune que vous ne l'êtes, la santé de vos systèmes d'organes, de votre corps et de votre esprit en sera probablement le reflet, explique le professeur Tamar Nijsten, l’un des auteurs, dans un communiqué. Bien que cette étude n'ait pas examiné spécifiquement pourquoi il en est ainsi, il est probable que les facteurs qui provoquent des changements dans les structures tissulaires du visage qui nous font paraître plus âgés, tels que la réduction de la graisse sous-cutanée et le développement des rides, ont également un impact sur les tissus dans d'autres zones du corps. (...) L'étude démontre clairement qu'il se passe quelque chose, probablement au niveau biologique et au-delà des modes de vie habituels tels que l'exposition aux UV ou le tabagisme”.

Un indice de diagnostic ?

Les chercheurs estiment donc que ce concept d'âge perçu pourrait être utilisé comme indice de diagnostic. Néanmoins, des recherches supplémentaires devront être menées pour affiner ce critère. En effet, la limite de cette étude est que les participants sont principalement des personnes issues du nord-ouest de l'Europe. Des recherches futures devraient donc être menées sur d’autres groupes d'adultes, avec des origines ethniques différentes.