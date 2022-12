Maladie cardiaque : les aliments inflammatoires à bannir de votre assiette

L'ESSENTIEL Adopter un régime alimentaire pro-inflammatoire augmente les risques de maladie cardiaque et d'AVC.

Le régime méditerranéen est excellent pour réduire l'inflammation.

Notre alimentation doit être considérée avec sérieux. Elle affecte notre santé à plusieurs niveaux. Une étude de 2020 ajoute un nouvel argument pour prendre soin de son régime alimentaire. Selon des chercheurs d’Harvard aux États-Unis, les régimes qui entraînent une augmentation de l'inflammation dans le corps exposent à un risque accru de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Ils ont publié leurs travaux en novembre 2020 dans le Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Les risques de crise cardiaque et d'AVC en nette augmentation

Les chercheurs ont découvert qu'un régime inflammatoire expose à un risque accru de problèmes cardiovasculaires. “Le potentiel inflammatoire est significativement associé à une incidence plus élevée de maladies cardiovasculaires, par rapport aux 20 % de la population étudiée consommant le régime le plus anti-inflammatoire, a noté la Dr Jun Li, chercheuse au département de nutrition à l’université de Harvard et auteure principale de l’étude. Les 20 % de la population étudiée consommant le régime alimentaire le plus pro-inflammatoire sont 46 % plus susceptibles de développer une maladie cardiaque et 28 % plus susceptibles de développer un accident vasculaire cérébral."

Les chercheurs se sont penchés sur les données d'une étude ayant analysé plus de 210.000 personnes depuis 1986, soit un suivi depuis 32 ans. Pourtant, malgré la durée de l’étude et le nombre de participants, ces recherches pourraient aider à valider la relation entre certains aliments et l'inflammation.

“Notre étude ne comprend que des infirmières et des professionnels de la santé, et notre population d'étude était principalement blanche, il est donc important d'étendre et de reproduire nos résultats dans d'autres populations, a relativisé la chercheuse. Nous effectuons une analyse similaire dans d'autres cohortes avec des proportions plus élevées de participants afro-américains et hispaniques."

Santé cardiaque : quels aliments faut-il éviter ?

Les chercheurs précisent que des études antérieures ont montré que le suivi d’un régime plus végétal, comme le régime méditerranéen, entraînait un risque d'inflammation plus faible au fil du temps. Une alimentation riche en fruits et légumes, en grains entiers et en protéines saines est bien meilleure pour la santé que les aliments raffinés et transformés.

“Il n’est vraiment pas surprenant que les aliments à base de plantes à prédominance entière, faibles en gras et connus pour être anti-inflammatoires continuent d’être le meilleur moyen, a réagi Le Dr Andrew Freeman, cardiologue et directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être à National Jewish Health à Denver, au média de santé américain Healthline. Il n'est pas non plus surprenant que des aliments comme les boissons sucrées, les viandes, les fromages, les aliments gras, etc, soient associés à de pires résultats.”

Les aliments à éviter sont notamment les boissons sucrées, les viandes transformées et les céréales raffinées. “En ce qui concerne cette étude, je dirais qu'il est préférable de réduire la consommation de céréales raffinées, en particulier de céréales frites [ainsi que] de viande rouge, transformée et d'organe, et de boissons sucrées, poursuit Jun Li. Il serait impossible de dire de ne jamais manger ces aliments, mais essayez de réduire la consommation de ces aliments et de les remplacer par des céréales complètes, à base de plantes ou d'autres sources saines de protéines, comme le poisson. Augmentez également votre consommation de fruits et légumes à feuilles vertes et jaune foncé.”