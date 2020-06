Nutrition : découvrez les fruits, légumes et fleurs comestibles de saison pour des plats riches en couleurs

Enfin, on l'attendait ! L'arrivée de l'été nous offre une plus large et agréable gamme de fruits et légumes de saison à déguster. Les longues journées ensoleillées vont s'accompagner de salades fraîches, de plats colorés, de grillades et de fruits juteux. Un délice pour les papilles gustatives et la santé, une bonne nutrition étant essentielle au bon fonctionnement de l'organisme.

L'arrivée des fruits d'été sur les étalages

En juin, on pousse les murs et on accueille les abricots, les cerises, les melons, les nectarines, les pastèques, les pêches, les prunes, les nèfles et rhubarbes sur les étalages des primeurs. Les fraises et les framboises sont présentes sur le marché depuis plusieurs mois, notamment grâce/à cause du réchauffement des températures hivernales et printanières, mais seront assurément plus sucrées et juteuses avec un coup de pouce du soleil.

Légumes, plantes et fleurs comestibles

Le mois de juin nous offre également un large choix du côté des légumes et des saveurs à tomber avec des asperges, artichauts, aubergines, carottes, brocolis, concombres, courgettes, haricots verts, navets, poivrons et radis mûrs et riches en goût. Le printemps est également la saison où les plantes sauvages et fleurs comestibles sont les meilleures.

C'est peut-être donc l'occasion d'ajouter à vos assiettes de l'achillée millefeuille, du brocoli sauvage, des coquelicots, des feuilles d'églantier, du lierre terrestre, des orties, de la mâche sauvage, de la roquette sauvage ou encore de la mauve des bois. Bien entendu, il est nécessaire de se documenter ou de consulter un spécialiste qui pourra vous aiguiller vers des produits comestibles.

Poissons et grillades

Au menu pour accompagner vos fruits et légumes de saison, un large choix de poissons et crustacés comme le brochet, la daurade, le merlan, la sole, le homard, l’écrevisse ou encore la langoustine. Le mois de juin marque également l'ouverture de la saison des barbecues et donc des viandes grillées. Attention néanmoins à respecter les recommandations nationales en matière de consommation de viande : Santé publique France fixe en effet la limite à 500g de viande rouge et 150g de charcuterie par semaine. De quoi alterner et vous faire plaisir tout en préservant votre santé.